Stimmen zu PSG-Bayern:"Ich wollte nicht jubeln"

Bayern-Torwart Yann Sommer: "Das war ein gutes Spiel von uns. Es kam ein bisschen Dynamik rein. Aber größtenteils haben wir es gut gemacht. Das zweite Spiel in München wird kein Spaziergang sein, auf keinen Fall."

Bayer-Stürmer Choupo-Moting: "Wir hatten auf jeden Fall gute Phasen, haben das Spiel gut angefangen. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir direkt da, am Ende war es zwar noch ein bisschen knapp. Aber wir sind happy dass wir gewonnen haben. Ich denke, dass jeder gezeigt hat, dass wir gewinnen wollten."

Bayern-Torschütze Kingsley Coman: "Das ist meine Heimat, ich bin hier geboren. Ich bin sehr froh über den Sieg, auch wenn ich nicht jubeln konnte. Wir können viel schaffen, wenn wir so spielen. Wir sind auf einem guten Weg."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir sehr überrascht waren, dass wir so viel Ball hatten und Paris so wenig machen wollte. Ich wusste ja auch, dass die immer tief verteidigen, aber dass es so passiv ist und so gar nicht auf Ball ausgelegt, das hat mich schon überrascht. Ich finde aber, dass wir das ganz gut gemacht haben, das ist ja auch kein ganz leichter Gegner. Der erste Schritt ist gemacht. Den zweiten wollen wir gerne folgen lassen. Es spielt uns in die Karten, dass Paris mehr machen muss."

Bayern-Chef Oliver Kahn: "Hier in Paris muss man erstmal gewinnen. Wir haben uns großartige Voraussetzungen geschaffen fürs Rückspiel."

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Der Trainer wird ständig infrage gestellt, wo er überhaupt nicht infrage gestellt werden kann. Das ist komisch für mich und uns, aber wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen."