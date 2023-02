FC Bayern in der Champions League:Schlag nach bei Hitzfeld

Kommentar von Christof Kneer

Das Bild, das Julian Nagelsmann der Öffentlichkeit am Wochenende zur Verfügung stellte, war zweifellos echt, dennoch grenzte es an Fake News. Nagelsmann hatte die Spielerkabine extra früher verlassen, um dieses Bild in die Welt zu setzen, er allein auf der Trainerbank, begleitet nur von seinem Ipad. Vermeintlicher Titel dieses Stilllebens: Mann, grübelnd. Zumindest kennt man Nagelsmann ja so, als jungen Trainer, der sich dem Spiel von seiner akademischen Seite nähert. Wahrscheinlich würde er hier, in der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels gegen Bochum, also schon eine Taktik entwerfen, mit der sich am Dienstag das Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain bestreiten ließe.