Aus dem Stadion von Christof Kneer, München

Es dauerte keine drei Minuten bis zu jener Szene, vor der sich alle Bayern-Anhänger schon seit dem Abpfiff des Hinspiels gefürchtet hatten. Die Münchner leisteten sich im Mittelfeld einen kleinen Ballverlust, und schon öffnete sich die hohle Gasse, durch die Kylian Mbappé kommen musste. Allerdings war die Gasse in einem ungünstigen Winkel zum Tor des FC Bayern angeordnet, und Leon Goretzka passte auch noch in sie hinein, so dass Mbappé in dieser unkomfortablen Lage nur noch einen Schuss zustande brachte, den Bayerns Torwart Yann Sommer ohne größere Verrenkungen halten konnte.