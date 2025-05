PSG in der Champions League:Paris feiert, als hätte es den Henkelpott schon gewonnen

PSG in der Champions League

Früher fiel PSG wie ein Soufflé in sich zusammen, wenn es unter Druck geriet. Nun, nach einem durchlittenen Sieg im Halbfinale gegen Arsenal, stehen die Pariser im Finale der Champions League. Und denken an Marseille, ihren ewigen Gegner.

Von Oliver Meiler, Paris

Immer wieder erstaunlich, wie eine große Stadt in den Taumel einer Fußballnacht stürzt, selbst eine Stadt wie Paris, die ja schon alles gesehen hat. Kurz nach Mitternacht am Anfang der Avenue Montaigne, 8. Arrondissement: ein Korso so dicht gestaut, dass er nicht vorankommt. Alle sind auf dem Weg zur Champs-Élysées, weil es eben immer „die schönste Avenue der Welt“ sein muss, wie die Pariser ihre Prachtachse nennen, wenn das Herz überläuft. Mit dem Auto natürlich, obwohl Paris ja schon lang eine Radstadt ist, aber haben Fahrräder etwa Hupen?