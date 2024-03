Von Johannes Aumüller, Frankfurt

Mit ein paar Minuten Verspätung beginnt der zweite Verhandlungstag im Prozess um die WM 2006. Es ist ein Tag, an dem die Aussagen der drei angeklagten Ex-Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu den Steuervorwürfen im Fokus stehen sollen. Doch bevor sie an der Reihe sind, hat die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler eine Mitteilung zu machen - und die hat es in sich. Denn sie verkündet, dass die Kammer für die Sitzung am 15. April einen ganz besonderen Zeugen geladen habe: Uli Hoeneß, den Patron des FC Bayern.