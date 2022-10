Die Behörden des Iran haben vorübergehend den Pass des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Ali Daei beschlagnahmt. Damit reagierten die Machthaber offenbar darauf, dass sich der Rekordnationalspieler für Frauenrechte in seiner Heimat eingesetzt hatte. In sozialen Netzwerken hatte er dazu aufgerufen, "die Probleme des iranischen Volks zu lösen, anstatt auf Unterdrückung, Gewalt und Verhaftungen zurückzugreifen". Daei, 53, ist im Iran ein Fußballheld. Das Land ist Schauplatz von Massenprotesten, seit die 22 Jahre alte Kurdin Mahsa Amini am 16. September in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen war. Am Montag bestätigte Daei die Rückgabe des Passes an ihn. Tags zuvor hatte der Erstligist Hertha BSC, für den Daei von 1999 bis 2002 spielte, eine Erklärung im Stadion verlesen, in der er sich mit Daei und den "mutigen Frauen" im Iran solidarisierte. Daei spielte in der Bundesliga auch für Arminia Bielefeld und den FC Bayern. Bereits vor zehn Tagen war wegen ähnlicher Kritik Ex-Nationalspieler Hossein Maahini verhaftet worden. Auch Bundesliga-Profi Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) hatte sich den Protesten in seiner Heimat angeschlossen. Mittlerweile gibt es Forderungen aus der Sportwelt, die iranische Nationalmannschaft von der WM-Endrunde im November und Dezember in Katar auszuschließen.