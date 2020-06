Football-Profi Drew Brees hat mit fragwürdigen Aussagen zu den Protesten gegen Rassismus im Sport für neue Diskussionen gesorgt. "Ich werde niemals zustimmen, wenn jemand die Flagge der USA oder unser Land nicht respektiert", sagte der Quarterback der New Orleans Saints aus der Profiliga NFL beim Nachrichtenportal Yahoo Sports. Er löste in der Sportwelt damit deutliche Reaktionen aus. "Du verstehst immer noch nicht, warum Kap (Colin Kaepernick, Anm. d. Red.) aufs Knie gegangen ist?", schrieb Basketball-Profi LeBron James von den Los Angeles Lakers bei Twitter: "Das hat absolut nichts mit der Missachtung der Flagge und unserer Soldaten zu tun." Spielmacher Aaron Rodgers von den Green Bay Packers und Brees' Teamkollegen übten ebenfalls deutliche Kritik. Quarterback Kaepernick war in der NFL-Saison 2016/17 aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf das Knie gegangen. Zahlreiche Spieler folgten seinem Beispiel.

Brees meldete sich am Donnerstag in den Sozialen Medien zu Wort und bat um "Verzeihung". Er veröffentlichte ein Foto, das den Händedruck zwischen einem Schwarzen und einem Weißen zeigt: "Ich möchte mich bei meinen Freunden, meinen Teamkollegen, der Stadt New Orleans, der schwarzen Community, der NFL-Community und allen entschuldigen, die ich mit meinen Kommentaren verletzt habe", schrieb Brees. Er habe "unsensible" Aussagen getätigt und stehe im Kampf gegen rassistisch motivierte Ungerechtigkeit hinter der schwarzen Gemeinschaft.

Durch den Tod des Schwarzen George Floyd nach einer Festnahme in Minneapolis war die Debatte um Rassismus und Polizeigewalt in den USA zuletzt wieder gewaltig aufgeflammt. NBA-Ausnahmekönner Stephen Curry von den Golden State Warriors protestierte am Mittwoch in Kalifornien auf der Straße.