Von Sebastian Winter

Ganz am Ende, als es schon zu spät war, durfte sich Justine Seibert noch über einen schönen Erfolg freuen: Deutsche Meisterin wurde sie im November 2017 mit der Synchronschwimm-Mannschaft der SG Stadtwerke München hoch oben in Flensburg. Die jungen Frauen, die Haare mit Panade streng nach hinten gekämmt, damit sie im Wettkampf nicht stören, roter Lippenstift, goldene Medaillen um den Hals, lächeln in die Kamera. Hinter Seiberts Lächeln verbirgt sich da aber schon längst eine große Traurigkeit. Ein paar Wochen später beschließt sie ihren Abschied vom Leistungssport. Leise ist er, schleichend, sie reduziert den Trainingsumfang, die ein halbes Jahr zuvor erlittene, aber wieder ausgeheilte Schulterverletzung als Alibi, und, ach ja, sie macht ja auch im Frühjahr 2018 ihr Abitur und muss dafür lernen. Das sind ihre offiziellen Beweggründe. Was viele nicht wussten: Die damals 18-jährige Schülerin - zugleich eine der besten Synchronschwimmerinnen Deutschlands in jenen Jahren - hatte sich nicht mehr wohl gefühlt im Leistungssport. "Ich habe damit angefangen, weil er mir Spaß gemacht hat. Als ich aufgehört habe, war das überhaupt nicht mehr so", sagt sie heute.

13 Jahre lang war Seibert Synchronschwimmerin, bei den Isarnixen, die sich auch in internationalen Gewässern längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet haben. Neben den sportlichen Auftritten werden sie für hochkarätige Firmenevents und Shows gebucht - ob mit einem großen deutschen Autohersteller auf Ibiza, im ZDF-Fernsehgarten, bei TV Total oder den RTL Poolchampions. Seiberts Herz schlug aber am meisten für den Leistungssport, seit 2014 bildete sie ein Duett mit Marlene Bojer, der aktuell besten deutschen Synchronschwimmerin und mehrmaligen WM-Teilnehmerin, in diesem ultraharten Sport. Als Ziel wurde die Olympiateilnahme 2016 in Rio ausgegeben, was aber nicht realistisch war. Zu kurzfristig war das Duett gebildet worden, in einem Sport, in dem es mehrere Jahre braucht, bis Choreografien nahe an der Perfektion sitzen - und auch die Kampfrichter überzeugt werden müssen. Zumal Synchronschwimmen unerbittlich ist, eine Mischung aus Ballett, Turnen, Tanz, Schwimmen, Tauchen, mit elend langen Unterwasserphasen und Minuten unter Hochspannung. Das Beispiel von Anita Alvarez, der bei der WM in Budapest am Ende ihrer Kür bewusstlos im Becken abgesunkenen US-Amerikanerin, zeigte im vergangenen Sommer, wie fordernd dieser Sport doch ist. Das Drama ging am Ende gut aus.

Für Seibert und Bojer hieß jedenfalls das nächste Ziel: Tokio 2020. Seibert war bei Jugend-Welt- und Europameisterschaften, sie gewann insgesamt 15 DM-Titel bei Juniorinnen und Erwachsenen. Doch der Erfolg war brüchig.

Detailansicht öffnen Ihr letzter Wettkampf bei den Erwachsenen: Justine Seibert (unten, Zweite von links) freut sich inmitten der SG-Stadtwerke-Isarnixen im November 2017 über den DM-Titel. (Foto: Mario M. Koberg/Beautiful Sports/Imago)

Es war gar nicht das Heimtraining in München, das Seibert mit der Zeit so sehr belastete, die neun Trainings pro Woche, im Gegenteil: "Ich habe mich sehr behütet gefühlt, wir hatten gute Stimmung, Spaß zusammen", sagt sie. Das Problem seien die Lehrgänge mit der Nationalmannschaft gewesen, der Druck dort, die damalige DSV-Trainerin Stella Mukhamedova, mit der sie nicht zurechtkam. Sie war immer früh gepusht worden, war oft die Jüngste im Kader, behütet wurde sie dort eher nicht. Sie musste funktionieren und verlor dabei ihr Gespür für sich selbst. "Vielleicht war es einfach zu früh", sagt Seibert.

Zur Wahrheit gehört auch, dass es viel Streit gab im Deutschen Schwimm-Verband, auch damals. Es herrschte Uneinigkeit und Missgunst über die Ausrichtung des Synchronschwimmens. Und ob das Olympiaduett eher aus München kommen solle oder aus Flensburg oder Bochum, den anderen Hochburgen dieses Sports. Athletinnen wie Seibert fühlten sich in diesem vergifteten Räderwerk zerrieben. "Am Schluss hatte ich Panikattacken, wenn ich wieder zum Lehrgang musste", sagt Seibert. Sie ging zum Sportpsychologen am Olympiastützpunkt in München, den ihr Heimtrainerin Barbara Liegl empfohlen hatte. 2016 war das. "Er hat mir geholfen, die Saison durchzustehen. Kurzfristig war das eine gute Lösung. Langfristig eher nicht", sagt Seibert. Sie war ja weiter in dieser Welt gefangen. Bis sie sie sich selbst aus diesem Teufelskreis entließ.

"Am Schluss hatte ich Panikattacken, wenn ich wieder zum Lehrgang musste."

Sie blickt nicht mit Bitterkeit zurück, aber schon ein wenig melancholisch. Weil sie weiß, dass ihr auch eine Chance entgangen ist, es sehr weit nach oben zu schaffen in ihrem Sport. Marlene Bojer hat mit WM-Platz zehn im Sommer in Budapest ihr bislang bestes Karriereergebnis erreicht, fast hätte sie sich vor eineinhalb Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. "Es war die richtige Entscheidung, aufgehört zu haben. Auch wenn ich damals erst 18 war und der eigentliche Höhepunkt der Leistungsfähigkeit erst viel später kommt. Aber wenn man sehr wenig Freizeit hat, kann man auch kaum andere Interessen entwickeln", sagt Seibert.

Nach ihrem Rücktritt machte sie ihr Abitur, aber ins Wasser ging Seibert fast ein Jahr lang nicht mehr. Überhaupt gab der Sport an sich, der ihr ganzes bisheriges Leben ausgefüllt und dominiert hatte, ihr nichts mehr, sie wandte sich komplett davon ab. Nach dem Abi besuchte sie für zwei Monate eine Freundin in Togo, fand neue Hobbys. Sie machte ein Praktikum beim Münchner Flüchtlingsrat, übernahm mit ihrer Schwester Jeanne während der Corona-Zeit Einkäufe für ältere Menschen aus der Nachbarschaft.

Detailansicht öffnen Unter Hochspannung: Justine Seibert (ganz vorne) führt die Isarnixen zum DM-Titel. (Foto: Mario M. Koberg/Beautiful Sports/Imago)

Doch die Schatten kamen zurück, gleich zu Beginn der Pandemie. Im Frühjahr 2020 ließ sich Seibert drei Monate lang in einer psychiatrischen Tagesklinik behandeln, das Trauma von damals hatte sie wieder eingeholt, die Leere, das begonnene Politikstudium, das ihr keine Freude machte; hinzu kam der Lockdown. "Ich bin in ein Loch gefallen", sagt Seibert - und sie stellte sich damals unentwegt die Frage: "Wie dumm, dass ich das Synchronschwimmen überhaupt so lange ausgehalten habe." Es folgten: Kunsttherapie, Stuhlkreise, Konfrontation mit dem Erlebten - und das Gefühl, unter den anderen Betroffenen nicht alleine gelassen zu werden wie damals in manchen Momenten.

Inzwischen studiert die 23-Jährige Sport auf Lehramt für Mittelschulen an der TU München, sie ist im fünften Semester - und war im vergangenen Sommer Teil des Projekts Susu, "Studierende unterstützen Schwimmunterricht". Dieses Projekt half, Grundschullehrkräfte zu schulen. "Dort wurde mir klar, wie schlimm die Situation eigentlich ist", sagt Seibert. Sie betreute eine Gruppe, in der es vier Kinder gab, die überhaupt nicht schwimmen konnten, eines davon hatte noch nie ein Schwimmbecken gesehen. Und von der Organisation schulischen Schwimmunterrichts in der Großstadt war sie "regelrecht schockiert": "Wir sind mit dem Bus zu einem Hallenbad gefahren, weil die Schule kein eigenes Schwimmbecken hatte. Letztlich hatten die Kinder 20 Minuten Wasserzeit. Wie soll man ihnen da Schwimmen beibringen?"

Das Projekt war ein weiterer Augenöffner - und die Bestätigung, dass Seibert es liebt, den Fokus nicht nur auf sich selbst zu richten, sondern auf die Hilfe für andere. Mitte November fiel ihrer Mutter dann die Initiative "Schwimmen lernen" auf, mit der die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung zusammen mit der SZ Schwimmtrainerinnen und -trainer in München und dem Umland fördern möchte. Am Tag danach schickte Seibert ihre Bewerbung los.

Detailansicht öffnen "Dieses Schweben, die Schwerelosigkeit, ich habe es total vermisst": Justine Seibert. (Foto: Oliver Seibert/oh)

Der Kreis schließt sich langsam für Justine Seibert, denn sie kehrt auch auf andere Art und Weise zu ihrem einst so geliebten Sport zurück. Vor wenigen Monaten hat sie wieder mit dem Synchronschwimmen angefangen, bei den Isarnixen, ihrer alten Gruppe. Zusammen mit Franziska Ambros, die damals auch aufgehört hatte, bildet sie ein neues Duett. Eines, das überhaupt nicht auf Leistungsniveau trainieren möchte, das erstmal auch keinerlei Wettkämpfe im Sinn hat. Aber das wieder jenes Element spüren möchte, in dem sich beide mehr als ihr halbes Leben lang aufgehalten haben. "Dieses Schweben, die Schwerelosigkeit, ich habe es total vermisst", sagt Seibert.

Sie hat den Druck, den sie einst spürte, längst hinter sich gelassen. Weil sie inzwischen weiß, dass es nicht nur um Olympia und Weltmeisterschaften geht, also ums eigene Fortkommen. Sondern auch darum, es anderen im Wasser zu ermöglichen.