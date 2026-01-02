Nika Prevc hat in Oberstdorf Erstaunliches geschafft. Die erst 20-Jährige, die sich nach zwei Gesamtweltcup-Siegen 2024 und 2025, zwei WM-Titeln im Einzel von der Normal- und der Großschanze und als dominierende Figur dieses Winters schon einen Ruf als Außerirdische im Frauen-Skispringen erarbeitet hat, zeigte menschliche Züge – und patzte. Bei der Two-Nights-Tour, der zwei Wettbewerbe umfassenden Schmalspurvariante der Vierschanzentournee für Frauen also, landete sie nach einem schwachen ersten Durchgang nur auf Platz vier. Gesamtsiegerin wurde Prevc natürlich trotzdem – vor der Deutschen Selina Freitag. Damit hat die in Kranj geborene Slowenin das Kunststück vollbracht, den im Dezember 2023 eingeführten Wettbewerb bei der dritten Auflage zum dritten Mal zu gewinnen.