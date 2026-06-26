Box-Champion Alexander Usyk legt seine drei verbliebenen Weltmeister-Titel nieder, ein Kampf gegen die deutsche Schwergewichts-Hoffnung Agit Kabayel ist damit höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Seine Karriere wird der Ukrainer allerdings nicht beenden. „Ich lege meine Gürtel nieder, verlasse aber nicht den Boxsport. Es wird mehr kommen“, sagte der 39 Jahre alte Usyk am Freitag in einer Instagram-Botschaft.



Der frühere Champion aller Verbände besaß zuletzt noch die Gürtel nach Version der WBA, WBC und IBF. Den WBC-Titel hatte Usyk zuletzt in Gizeh gegen den Niederländer Rico Verhoeven erfolgreich verteidigt. Kabayel war danach zum Ukrainer in den Ring gestiegen und hatte seine Forderung nach einem Kampf wiederholt. Usyk reagierte wie zuvor schon ausweichend – große Lust auf einen Kampf gegen Kabayel hatte er nie gezeigt. Die WBC hatte den Kampf zwischen Usyk und Kabayel zuletzt angeordnet.