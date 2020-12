Von Fabian Dilger, Oberhaching

Am Mittwochabend war die Landeshauptstadt nahezu menschenleer, es war der erste Abend, an dem wegen der hohen Inzidenzzahl die Ausgangssperre in München gegriffen hat, nach 21 Uhr war wenig zu sehen auf den Straßen. Ausgang war nur aus triftigem Grund erlaubt. Hätte die Polizei irgendwann am späten Abend einen gewissen Jason George vom FC Bayern München auf dem Heimweg angehalten, hätte der Basketballer aber ganz entspannt einen Arbeitsnachweis vorlegen können, einen glänzenden obendrein: George hatte zuvor mit seinem Team das Münchner Derby in der Süd-Gruppe der zweiten Liga ProB verdient mit 86:72 gegen die Tropics des TSV Oberhaching gewonnen. Bei der kurzen Dienstreise vom Mittwoch erzielte der 19-Jährige, der auch schon in der Bundesliga bei den Profis zum Einsatz kam, mit 36 Punkten sowohl einen persönlichen als auch den Bestwert des Abends.

Für eine intensive Aufarbeitung der Nachholpartie bleibt indes wenig Zeit, beide Teams sind bereits an diesem Samstag wieder im Einsatz, beide gegen hochkarätige Gegner. Die Bayern treten bei den Gießen 46ers Rackelos an, die Tropics empfangen Tabellenführer Orange Academy Ulm, beides Farmteams von Erstligisten.

Dass die junge Münchner Mannschaft viel Talent in der Offensive hat, war bekannt, wie Tropics-Trainer Mario Matic hinterher sagte: "Wir wussten, dass sie viel Druck machen. Und wir haben am Anfang dem Druck nicht standgehalten." Matic meinte damit aber auch die aggressive Verteidigung der Bayern, die früh und oft schon im Spielaufbau die Oberhachinger bedrängten. Oft klauten sie den Gastgebern den Ball und erzielten so deutlich mehr leichte Punkte im Fastbreak. Einer der Hauptfaktoren für die Niederlage, wie Matic erklärte: "Die Ballverluste haben uns gekillt." Zweites Manko: Die deutlich bessere Rebound-Arbeit der Bayern, die sich offensiv immer wieder zweite Chancen holten.

Nur zu Beginn führen die Tropics, dann haben sie dem Schwung der jungen Bayern nicht mehr viel entgegenzusetzen

Oberhaching hatte nur einmal zu Beginn mit 11:10 geführt, dann folgte ein Lauf der Bayern, der schon mal zeigte, wie sich das sehr junge Ensemble mit schnellem Spiel und konsequenten Spielzügen gute Wurfpositionen erarbeitet. Bis auf 17:34 mussten die Tropics abreißen lassen. Dann aber offenbarte das junge FCB-Team seine große Schwäche, die Trainer Andreas Wagner gehörig Nerven kostete: "Da sind wir 17 Punkte vorne, ein, zwei schlechte Aktionen, und die Köpfe gehen nach unten. Das ist bei einem so jungen Team aber nicht untypisch." Dann zeigten Oberhachings Schützen Joris Ortega (18 Punkte) und Peter Zeis (15), dass sie ebenfalls mal schnell einige Punkte auflegen können: In die Pause ging es mit einem 34:34-Gleichstand.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Bayern erarbeitete sich schnell einen zweistelligen Vorsprung, Haching ließ nicht locker und kam bis auf 53:61 fünf Minuten vor Schluss heran. Um wieder abreißen zu lassen: Zwei Ballverluste, vier schnelle Punkte, dazu ein Korbleger von George - der Münchner Sieg war gesichert.

Wagner zeigte sich neben dem Derbysieg auch mit der Entwicklung seiner Jungs zufrieden: "Wir sind noch nie so richtig abgeschossen worden." Das ist schon etwas Understatement, mit 4:3 Siegen steht das Farmteam der Euroleague-Profis nämlich sehr solide im Mittelfeld. Ein Stück weiter oben schätzt Wagner den nächsten Gegner ein. Diesen Samstag geht es auswärts gegen Gießen 46ers Rackelos, das Farmteam des Erstligisten Gießen. Obwohl die Hessen derzeit einen Sieg hinter den Bayern stehen, sagt Wagner: "Die sind schon der Favorit, keine Frage. Gießen sehe ich als eine Mannschaft, die sich unter den ersten Vier platzieren kann." In ihr gibt es derzeit einige Bewegung auf den Ausländerpositionen, erst vor kurzem gingen zwei Spieler, dafür kam der erfahrene US-Amerikaner Donte Nicholas. "Das ist so ein Spiel, wo man wieder wachsen kann", meint Wagner. Nach zwei Siegen hintereinander könne man deswegen "auch relativ befreit hinfahren und schauen, was geht".

Solche Freiheitsgefühle verspüren Matic und die Tropics, die bisher zwei Siege aus sieben Partien holten, derzeit eher nicht: Sie empfangen den Tabellenführer Orange Academy aus Ulm. In der kurzen Pause sieht Matic eher einen Vorteil, "weil wir was gutzumachen haben". Den Gegner, den der ehemalige Nationalspieler Anton Gavel trainiert und der mit einer Empfehlung von 7:1 Siegen anreist, erwartet Matic ähnlich wie die Bayern: "Junge Mannschaft, aggressiv, gute Werfer. Wir müssen uns deutlich steigern, wenn wir gewinnen wollen."