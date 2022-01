Der FC Barcelona trennt sich von seinem französischen Stürmer Ousmane Dembélé und will den früheren Borussia-Dortmund-Profi noch im Winter loswerden: "Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will", sagte Fußballdirektor Mateu Alemany. Deshalb sei Dembélé und seinen Beratern mitgeteilt worden, "dass er sofort gehen muss, weil wir engagierte Spieler wollen und hoffen, dass ein Transfer noch vor 31. Januar möglich wird", so Alemany. Dembélés Vertrag läuft im Sommer aus, der hoch verschuldete Verein kann nur noch in der laufenden Transferperiode eine Ablöse kassieren. Alle Angebote des Klubs "wurden von seinen Agenten systematisch abgelehnt", betonte Alemany. Der spätere Weltmeister Dembélé war 2017 für weit mehr als 100 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona gewechselt.