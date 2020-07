Der ehemalige Hertha-BSC-Profi Peter Niemeyer, 36, wird neuer Sportdirektor bei Drittliga-Absteiger Preußen Münster. Er tritt die Nachfolge von Malte Metzelder an und soll in Münster den Neuaufbau in der Regionalliga West leiten. An Trainer Sascha Hildmann wollen die Preußen, die einst Gründungsmitglied der Bundesliga waren, trotz des Abstiegs festhalten.