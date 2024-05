Preußen Münster kehrt mit einem Durchmarsch aus der Regionalliga nach 33 Jahren zurück in die 2. Fußball-Bundesliga. Das Bundesliga-Gründungsmitglied sicherte sich am Samstag am letzten Drittligaspieltag den Aufstieg durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching und schließt die Runde hinter Meister SSV Ulm mit 67 Punkten als Tabellenzweiter ab. Verfolger SSV Jahn Regensburg (63) muss nach dem 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken in die Relegation gegen den Zweitliga-16.. Damit steigen zwei Regionalliga-Aufsteiger direkt in die zweite Liga auf.