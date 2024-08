Mit so einem Kissen würde sich vier Kilometer weiter südlich niemand ins Fußballstadion setzen. Preußen Münster ist vergangenes Jahr von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen und jüngst im Mai gleich noch von der dritten in die zweite. So ein Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga ist erst acht Klubs gelungen. Die Preußen sind on fire. Sie sind nicht müd‘ und auch nicht satt und finden: Schön is‘ dat!

Es ist 33 Jahre her, dass im Stadion an der Hammer Straße ein Zweitligaspiel stattgefunden hat. Beim 2:3 gegen Mainz am 16. Juni 1991 spielten für Münster ein 21 Jahre junger Ansgar Brinkmann und ein 19 Jahre junger Markus Happe. Für Mainz spielte ein 24 Jahre junger Jürgen Klopp. Münster stieg damals aus der zweiten Liga ab und schaffte es 33 Spielzeiten nicht mehr zurück. Der Klub richtete sich drei quälende Jahrzehnte lang in den Niederungen des Fußballs ein. „Jahrelang wurde in Münster geunkt, Preußen könne überhaupt nicht mehr aufsteigen“, sagt der heutige Sport-Geschäftsführer Ole Kittner, ein gebürtiger Münsteraner. Als die Preußen letztmals in der zweiten Liga spielten, war er drei Jahre alt.

Am Sonntag nun kehrt die zweite Liga nach Münster zurück. Eine Woche, nachdem die Preußen ihren Saisonauftakt in Fürth 1:3 verloren haben, empfangen sie Hannover 96. Gerade mal 12 500 Menschen sind dann dabei, und mehr werden es auch die ganze Saison nicht, obwohl der Klub allein an Dauerkarten doppelt so viele hätte verkaufen können wie die derzeit 8000. Das 98 Jahre alte Stadion wird bei laufendem Spielbetrieb sukzessive umgebaut, Tribüne für Tribüne. In drei Jahren, wenn alles fertig ist, sollen bis zu 20 000 hineinpassen. Mal sehen, in welcher Liga die Preußen dann spielen. „Der Verein ist gerade im größten Umbruch seiner Geschichte“, sagt Kittner, „da ist es nicht unrealistisch, dass wir in den nächsten drei Jahren angesichts reduzierter Kapazitäten und Erlöse vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen müssen – aber selbst wenn: Wir haben eine langfristige Vision.“

Man hatte schon immer einen langen Atem in dieser 1231 Jahre alten Stadt, in der 1648 der Westfälische Friede ausgerufen wurde. Im Mai, nach dem Aufstieg, jubilierte der Mittelfeldspieler Marc Lorenz: „Wir haben Geschichte geschrieben.“ Für solche Sätze ist die Stadt prädestiniert. In Münster jubeln die Fußballer ihren Fans nicht einfach von irgendeinem Rathausbalkon zu. Am Prinzipalmarkt standen sie auf einem 500 Jahre alten Sentenzbogen aus münsterländischem Sandstein, so alt, dass sich der komplette Kader nicht gleichzeitig darauf aufhalten durfte, sondern nur nacheinander. Ein Jahr zuvor hatten die Preußen auf diesem Balkon bereits den Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert, und auch im Goldenen Buch der Stadt stehen sie hinter Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer, Angela Merkel, Queen Elizabeth II. oder dem Dalai Lama nun schon zwei Mal.

Die Torjäger Joel Grodowski und Malik Batmaz konnten gehalten werden

Für den Trainer Sascha Hildmann, 52, ist das etwas Besonderes. Der Kaiserslauterer hat sein Amt am 1. Januar 2020 angetreten und ist fünf Monate später mit der Mannschaft in die Regionalliga abgestiegen. Er durfte aber weitermachen und behielt das Vertrauen des Klubs auch dann, als er es zweimal knapp nicht schaffte, Münster in die dritte Liga zurückzuführen. Erst 2023 klappte der Wiederaufstieg – und letzte Saison dann auch noch dieser völlig unerwartete Durchmarsch in die zweite Liga. „Vertrauen zahlt sich eben aus“, sagte Hildmann nach dem Aufstieg gerührt. Der Pfälzer fühlt sich in Münster pudelwohl, angelt in seiner Freizeit gern am Kanal und hat blendende Chancen, am 1. Januar 2025 Rekordtrainer des SC Preußen zu werden vor Richard Schneider (verstorben 1982, ebenfalls Kaiserslauterer). Dieser war bei den Preußen von 1961 bis 1966 Trainer und also auch in jener Saison 1963/64, als Münster Bundesliga-Gründungsmitglied war.

Kittner, 36, studierter Psychologe, glaubt, dass „wir als Mannschaft sogar noch besser sind als von der rein individuellen Qualität her“. Die Torjäger Joel Grodowski und Malik Batmaz, in der vergangenen Saison je 17 Mal erfolgreich, konnten ebenso gehalten werden wie der Vorlagenkönig Marc Lorenz, die Abwehrmänner Niko Koulis und Simon Scherder sowie der defensive Mittelfeldmann Sebastian Mrowca, der sich allerdings einen Achillessehnenriss zugezogen hat und monatelang ausfällt. Neu hinzu kamen zweitligaerfahrene Spieler wie Charalambos Makridis (Osnabrück), Mikkel Kirkesov, Joshua Mees (beide Kiel) und Etienne Amenyido (St. Pauli). Jorrit Hendrix von den Western Sydney Wanderers hat für Eindhoven einst sogar Champions League gespielt. Von Bayern München wurde der zuvor bereits ausgeliehene Johannes Schenk fest verpflichtet und folgt als Stammtorwart auf Maximilian Schulze Niehues (Karriereende).

Über die vier Jahre in Münster sagte Niemeyer zum Abschied: „Manchmal muss man eben hinfallen“

Finanziell machen die Preußen gerade Riesensprünge. Vor zwei Jahren in der Regionalliga betrug der Etat noch deutlich weniger als vier Millionen Euro, letztes Jahr in der dritten Liga lag er bei etwas mehr als vier Millionen und jetzt in der zweiten Liga ist er bei gut neun Millionen Euro angekommen, wovon mindestens sieben Millionen über die TV-Einnahmen finanziert werden können. Allein durch die Fernsehgelder ist man in der zweiten Liga direkt in einer komfortableren Situation. In der dritten Liga betrug dieser Posten gerade mal 1,3 Millionen Euro.

Von ihrem Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer, 40, mussten sich die Preußen nach vier Jahren verabschieden. Er wechselte als „Leiter Lizenzfußball“ zum Bundesligisten Werder Bremen. Über die bewegenden vier Jahre in Münster sagte Niemeyer zum Abschied: „Manchmal muss man eben hinfallen.“ Er meinte damit den Abstieg in die Regionalliga, der anfangs ein Schock war, aber im Nachhinein vielleicht sogar ein Glücksfall, weil sich der Klub, die Fans und das Umfeld neu sortierten und emotional zusammenwuchsen.

Sein Nachfolger Kittner, zuvor schon Marketing-Geschäftsführer, wohnt im Herzen Münsters und sieht auf der idyllischen Promenade immer häufiger Menschen in Preußen-Trikots joggen. Im Allwetterzoo heißt ein junger Adler jetzt ‚Fiffi‘ nach der Preußen-Legende Fiffi Gerritzen, und der örtliche Coppenrath-Verlag hat ein Kinderbuch herausgebracht mit dem Titel „Die Adlerkicker“. Die Preußen sind in Münster gerade ganz schön en vogue. Mit der jahrzehntelangen Gemütlichkeit soll es vorbei sein.