Großbritannien

Daily Mail: "Manchester City ist eine geschickte Mannschaft, die vorne mit einer KANONENKUGEL spielt. Wenn Erling Haaland schießt - wie beim 7:0-Sieg gegen RB Leipzig gleich fünf Mal - bleiben nur wenige stehen."

The Sun: "ERLING HAULAND. Fünf-Sterne-Haaland brach alle Rekorde und schoss Manchester City in die Runde der letzten Acht der Champions League. Was seine Leistung am Dienstag jedoch noch bemerkenswerter macht, ist, dass er in seinen 63 Minuten auf dem Platz nur 30 Mal den Ball berührte - was bedeutet, dass er mit jeder sechsten Berührung ein Tor erzielte."

Evening Standard: "Haaland bricht den City-Torrekord beim Abriss im Etihad. Der Rekordspieler lieferte eine der besten Leistungen in der Geschichte der Champions League ab."

Guardian: "Der großartige Erling Haaland trifft fünf Mal und Manchester City demoliert RB Leipzig."

Mirror: "Magische Sieben! Haaland trifft fünffach und pulverisiert Rekorde, während City die nächste Runde bucht."

Express: "Erling Haaland lässt Wayne Rooney mit rotem Gesicht zurück."

Norwegen

Dagbladet: "Das Champions-League-Märchen von Erling Braut Haaland will kein Ende nehmen. Am Dienstagabend hat er erneut Geschichte geschrieben, als er weitere Torrekorde zerschmetterte."

Verdens Gang: "Für Erling Haaland ist es zur Gewohnheit geworden, märchenhafte Leistungen in der Champions League zu zeigen. Gegen Leipzig hat er das Niveau von Lionel Messi erreicht."

Dagsavisen: "Historischer Haaland. Er war ein echter Torjäger."

Frankreich

L'Equipe: "E.T. Haaland. Der CYBORG hat alles verwüstet. Haaland zeigt gegen Leipzig, dass er aus einer anderen Galaxie kommt."

Le Parisien: "Ein magischer Haaland mit fünf Toren schickt Manchester City ins Viertelfinale und demütigt Leipzig."

Spanien

Marca: "Haaland!!! Was für ein BIEST. Er ist von einem anderen PLANETEN. In seinem Alter übertrifft er Messi, Raul, Benzema."

AS: "Haaland schreibt die Geschichte neu."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Auf den Schultern des RIESEN: Haaland, du bist in der Geschichte! Fünf Tore in der Champions League."

Corriere dello Sport: "Wie ein WIRBELSTURM brach Erling Haaland über die Champions League herein, zeichnete die Karten des Fußballs neu und stürzte sich in die Zukunft."