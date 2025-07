The Times: „Nach einer verrückten K.-o.-Phase, in der sie wahrscheinlich sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale hätten verlieren müssen, gewinnen sie natürlich nicht nur durch irgendein Elfmeterschießen, sondern durch ein weiteres bizarres. Dieses Finale hatte zwar nicht ganz die Dramatik des Viertelfinales gegen Schweden, in dem neun Elfmeter verschossen wurden, aber es hatte dennoch Wendungen, die einem epischen Finale würdig waren.“

BBC: „Sarina Wiegmans Mannschaft trotzte allen Widrigkeiten, brachte die Zweifler zum Schweigen und kam immer und immer wieder vom Abgrund zurück. Am Ende kann es keine Zweifel mehr geben. Dies war der größte Erfolg in der Geschichte des englischen Fußballs.“

Telegraph: „Die englische Mannschaft geriet in allen drei Spielen der K.-o.-Runde in Rückstand, und jedes Spiel ging in die Verlängerung, wobei zwei davon im Elfmeterschießen entschieden wurden. Aber keine Sorge, denn das bedeutete, dass die Stunde von Chloe Kelly schlug. Kelly blüht in aussichtslosen Situationen auf, in denen unwahrscheinliche Rettungsaktionen erforderlich sind. Und sie hat in allen drei Spielen abgeliefert.“

Guardian: „Die Spanier haben einen Spielstil, der ihnen von klein auf so sehr eingeprägt wurde, dass er für sie so selbstverständlich ist wie das Atmen – wenn die Unterstützung um sie herum dazu passt, sind sie nicht zu stoppen. England verfügt jedoch über die nötigen Mittel: die Unterstützung des Verbandes und die Herzen der Nation. Entscheidend ist auch, dass sie mit Sarina Wiegman die beste Trainerin im Weltfußball haben, und einen unerschütterlichen Teamgeist. (...) Chloe Kelly ist erneut Englands Heldin – mit Herz. Mit so viel Herz untermauern die Lionesses ihren Anspruch, als die beste englische Sportmannschaft jemals zu gelten.“Independent: „Chloe Kellys Elfmetertreffer und Hannah Hamptons Paraden erweisen sich als entscheidend für die Lionesses in einem packenden Spiel.“

Mirror: „Die Lionesses haben es wieder geschafft! Die Spielerinnen von Sarina Wiegman waren die Comeback-Queens auf dem Weg zum Finale der EM 2025 in Basel.“

The Athletic: „Torhüterin Hannah Hampton war mit zwei parierten Elfmetern die Heldin, ehe Chloe Kelly den entscheidenden verwandelte. Es war ein Sieg des Mutes für die Mannschaft von Sarina Wiegman.“

Finale der Fußball-EM : Wieder England, wieder Kelly England verteidigt gegen Spanien seinen EM-Titel – und wie schon 2022 gegen Deutschland erzielt Chloe Kelly das entscheidende Tor, diesmal als letzte Schützin im Elfmeterschießen. SZ Plus Von Anna Dreher ...

Spanien

As: „Geschichte wird aus Siegen geschrieben, aber auch aus Niederlagen. Spanien verlor das Finale der Europameisterschaft, hinterließ jedoch einen bleibenden Eindruck. England zerstörte ihren Traum, die Weltmeisterinnen konnten den Kreis, den sie vor zwei Jahren in Sydney begonnen hatten, nicht schließen. Es hätte nicht grausamer sein können, wie in dem Moment, als im Elfmeterschießen die Würfel gefallen waren.“

Marca: „Die Spanierinnen, die wussten, dass England mehr Leben als eine Katze hat, kamen nach der Pause zurück, um das Spiel zu entscheiden. Aber England bewies es erneut. (...) Ohne Glück, ohne Treffsicherheit und ohne Kraft wurde die Europameisterschaft schließlich im Elfmeterschießen entschieden. Um einen Titel in der sogenannten Elfmeterlotterie zu spielen, ist eine schwer zu verdauende Strafe.“

El País: „Der Elfmeter ist in einem Finale der Würfel, den das Leben ohne Rücksicht wirft, wenn man das Letzte, was man braucht, der Zufall ist. Dann passiert, was fast nie passiert. (...) England wiederholt seinen Europameistertitel und Spanien, die historische spanische Generation, bleibt mit einer Heldentat zurück, die so wenig bedeutet, wenn sie sich nicht in Ruhm niederschlägt.“

Italien

La Gazzetta dello Sport: „Nach dem Erfolg von Arsenal in der Champions League gegen Barcelona bestätigt ein weiteres Turnier, welches Land derzeit auf dem Kontinent das Sagen hat, obwohl der Weg der ‚Lionesses‘ in diesem Monat nicht ganz reibungslos verlief. Über ihren Sieg gegen die ‚Azzurre‘ (Italien) ist bereits alles gesagt worden, aber es bleiben auch eine Niederlage in der Gruppenphase und drei Spiele in Folge – einschließlich des Finales – die in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wurden, wobei sie jedes Mal einen Rückstand aufholen mussten. Jetzt ist es leicht zu sagen: England gibt niemals auf.“

Frankreich

L'Equipe: „Nach einem Sieg gegen Spanien hat England am Sonntag in Basel seine zweite Europameisterschaft gewonnen. Und das, obwohl sie in der K.-o.-Phase des Turniers nur 4 Minuten und 52 Sekunden lang in Führung lagen. Eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. (...) Das macht ihren Sieg noch epischer.“