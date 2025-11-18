Novy Cas: „Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft! (...) Damit hat Deutschland die 0:2-Niederlage, die ihnen die Slowaken im ersten Qualifikationsspiel zugefügt hatten, perfekt wettgemacht.“

Großbritannien

Guardian: „Deutschland sicherte sich einen Platz bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, indem es die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel mit 6:0 besiegte, sie mit vier Toren in der ersten Halbzeit in die Knie zwang und ihren Gegner in die Playoffs im März schickte.“

Liverpooler Echo: „Florian Wirtz sendet Arne Slot eine Nachricht vor der entscheidenden Phase für Liverpool. Florian Wirtz hat seinen Kritikern in Liverpool nach zwei schnellen Vorlagen für Deutschland eine rechtzeitige Erinnerung geschickt.“

Deutschland schafft WM-Qualifikation : Willkommen in Lostopf eins Die deutsche Nationalmannschaft fliegt zur Fußball-WM 2026 nach Nordamerika. Die Zweifel? Mögliche Playoffs? Sind beim furiosen 6:0 gegen die Slowakei ganz schnell kein Thema mehr. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Italien

La Repubblica: „Deutschland bei der Weltmeisterschaft: Slowakei mit 6:0 überrollt. Deutschland zeigte sich im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei, (...) unbeeindruckt. In Leipzig dominierte es das Spiel, gewann mit 6:0 und sicherte sich damit die Teilnahme an der Endrunde, während es seinen Rivalen in die Playoffs verwies.“

Gazzetta dello Sport: „Keine Überraschungen bei den Ergebnissen des heutigen Abends. Deutschland und die Niederlande sind der Slowakei und Litauen jeweils zu überlegen, sodass diese beiden Mannschaften ihren Gegnern den Weg zur nächsten Weltmeisterschaft ebnen müssen.“

Spanien

Mundo Deportivo: „6:0 - Revanche mit Kantersieg für Deutschland und Qualifikation für die WM. Die ‚Mannschaft‘ hat mit der Slowakei, die sie zu Beginn der Qualifikationsrunde besiegt hatte, abgerechnet und sich mit einer endlich überzeugenden Leistung die Qualifikation gesichert. Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“

As: „So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark infrage gestellt worden war.“

Marca: „Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouédraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sané das sechste Tor des Abends erzielte.“

Schweiz

Tages-Anzeiger: „Deutschland zerpflückt die Slowaken und reist fix an die WM. Nach etwas Geknorze hat sich Deutschland doch noch ohne Umweg für die Fussball-WM 2026 qualifiziert.“

Blick: „Deutschland völlig losgelöst – WM klargemacht. (...) Dass die Deutschen, denen bei einer erneuten Niederlage gegen die Slowaken die Playoffs gedroht hätten, von Anfang an bereit sind, verkörpert keiner so stark wie Joshua Kimmich. Der wieder genesene Captain (Knöchelverletzung) setzt früh mit einem Monstertackling an der Seitenlinie ein Zeichen und ermöglicht so Florian Wirtz die erste Torchance der Partie. Und wenig verwunderlich ist es dann auch Kimmich, der Woltemades Dosenöffner per Kopf mit einer perfekten Flanke einleitet.“

Österreich

Kurier: „Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0. Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht.“

Kleine Zeitung: „Halbes Dutzend voll! Deutschland fixiert WM-Ticket mit Galavorstellung. Während das DFB-Team nach dieser Galavorstellung mit breiter Brust zur WM-Endrunde fährt, müssen die Slowaken den Gang in die Playoffs antreten.“

Frankreich

L'Équipe: „Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert.“