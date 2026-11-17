AD: „Nach all der Euphorie der letzten Tage ist Oranje am Montagabend hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Gegen ein viel hungrigeres und deutlich besseres Deutschland verlor die Mannschaft in Berlin völlig zu Recht mit 5:0. Eine regelrechte Bankrotterklärung. Der einzige Lichtblick für die Niederländer: Das Viertelfinale der Nations League wird trotzdem erreicht.“

De Volkskrant: „Oranje ließ der berauschenden Vorführung gegen Griechenland eine Blamage gegen Deutschland in Berlin folgen. Mit 0:5 verloren. Trotz des Debakels hat Oranje das Viertelfinale der Nations League erreicht.“

NOS: „Deutschland holt Oranje mit einem 5:0 unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück: die höchste Niederlage seit 1959.“

De Telegraaf: „Niederlande in Deutschland abgeschlachtet: Von der euphorischen Stimmung nach dem Heimsieg gegen Griechenland ist nichts mehr übrig.“

5:0 gegen die Niederlande : Renaissance der Nationalelf Fünf Traumtore zum Jahresabschluss: Nach dem WM-Frust zeigt das DFB-Team unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gegen die Niederlande das beste Spiel seit Jahren. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Spanien

Marca: „Klopp und Deutschland stellen Xavis „Oranje“ auf die Probe.“

Mundo Deportivo: „Deutschland beendet Xavis Serie ohne Niederlage mit einem spektakulären Fünf-Tore-Sieg.“

AS: „Klopp demütigt Xavi. Deutschland feiert einen deutlichen Sieg und sichert sich den Gruppensieg, wodurch es ins Viertelfinale einzieht. Die Niederlande werden Zweiter.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Deutschland liefert eine Glanzleistung, besiegt die Niederlande mit 5:0 - beide Teams ziehen ins Viertelfinale ein.“

Corriere dello Sport: „Deutschlands „Klopp-Maschine“: Fünf Tore gegen die Niederlande. Klopps Arbeit beginnt, Früchte zu tragen. Das lange kritisierte Deutschland überrollt die Niederlande.“

Tuttosport: „Deutschland jubelt, Niederlande 5:0 überrollt!“

England

BBC: „Florian Wirtz erzielte zwei Tore beim deutlichen Sieg von Deutschland in seinem letzten Spiel der Nations League gegen die Niederlande.“

The Guardian: „Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin zerlegt wurde.“

Frankreich

L'Équipe: „Deutschland deklassiert die Niederlande und beendet die Nations-League-Gruppenphase als Tabellenerster.“

Österreich

Kronen Zeitung: „5:0! Starke Deutsche demütigen die Niederlande.“

Schweiz

Blick: „Holland geht in Deutschland unter.“

Norwegen

Verdens Gang: „Deutschland zerstört die Niederlande – und gewinnt die Gruppe nach einem verrückten Drama. Jürgen Klopp und Deutschland hatten das Messer am Hals vor diesem schicksalhaften Spiel.“

TV2: „Wirtz-Magie. Er ist nicht zu bändigen.“

Dänemark

Ekstra Bladet: „Gewaltsame Erniedrigung. Deutschland zerstört die Niederlande.“