Bundesliga-Debüt mit 51 Jahren: Düsseldorfs neuer Trainer Uwe Rösler hat seinen Spielern empfohlen, "feurig in den Zweikämpfen, cool in den entscheidenden Momenten" zu sein.

Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Frank Willenborg war für das Gros der Spieler von Fortuna Düsseldorf das Signal, sich ihrer Verzweiflung hinzugeben. Sie ließen sich zu Boden fallen und blieben auf dem Rasen liegen, als hätten sie soeben einen sportlichen Schicksalsschlag erlitten, wie er im Fußballerleben nur in ausgewählten Momenten vorkommt. Dabei verhieß das Ergebnis der Partie gegen Eintracht Frankfurt kein Drama: Das 1:1 war ein Resultat, das sicherlich nicht wenige Tipper auf dem Wettschein angekreuzt hatten. Es waren die Umstände, die die Fortuna-Gemüter aufwühlten. Bis zur letzten Minute lagen die Düsseldorfer leistungsgerecht 1:0 vorn, es war die letzte Aktion, die bei den Hausherren für Bestürzung sorgte: Erst gab es Entsetzen, als Timothy Chandler den Ball mit dem Kopf ins Tor beförderte, dann Erleichterung, als der Linienrichter ein Abseits anzeigte, und schließlich wieder Entsetzen, als sich der Kölner Keller meldete und Willenborg dazu veranlasste, doch wieder auf den Mittelpunkt zu weisen. Der Treffer zählte, die Eintracht jubelte - und schämte sich. "Verdient hatten wir das Unentschieden nicht", gab der neue Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker zu. "Ein absolut glücklicher Punkt", meinte auch Trainer Adi Hütter.

Die Regie dieses Spiels hatte die Fortuna-Führung ursprünglich noch dem langjährigen Vorarbeiter Friedhelm Funkel anvertrauen wollen, anfangs der Woche beschleunigten sich aber die Entscheidungsprozesse auf der Düsseldorfer Geschäftsstelle. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel fragte beim vertragslosen Fußball-Lehrer Uwe Rösler an, und dieser äußerte sich hocherfreut zur Chance, mit 51 Jahren sein Bundesliga-Debüt als Trainer zu geben. Am Mittwoch trat er die neue Stelle an und bewirkte nach den Worten seiner Vorgesetzten in der kurzen Zeit Erstaunliches. Vorstandschef Thomas Röttgermann, üblicherweise kein Stichwortgeber in der Interview-Zone, stellte fest, "ein ganz anderes Spiel" der Fortunen gesehen zu haben, "das war genau das, was wir uns erhofft hatten". Unter anderem nahm er "mehr Tempo, mehr Zug zum Tor und mehr Torchancen" wahr.

Mittelfeldspieler Morales hat das Spiel "Mega-Bock" gemacht, den Zuschauern nicht zwingend

Die Botschaft des 58 Jahre alten Funktionärs, der kraft seines Amtes die Entlassung von Funkel zu verantworten hatte, war somit Folgende: Der Trainerwechsel habe quasi euphorisierende Wirkung auf Mannschaft und Klub gehabt. Es gab tatsächlich Spieler, die dieser Deutung folgen wollten. Mittelfeldspieler Alfredo Morales schwärmte, das Spiel habe "Mega-Bock gemacht", womöglich habe es ihm "noch nie so viel Spaß gemacht" wie an diesem lauwarmen Februarsamstag.

Womöglich haben aber nicht alle Zuschauer diese Auffassung geteilt. Die erste Halbzeit bot nach der guten Anfangsviertelstunde, in der Düsseldorf viel Schwung auf den Platz brachte, wenig Vergnügliches. In den Strafräumen passierte wenn nicht wenig dann fast nichts, beide Teams bekämpften sich beflissen im offenen Feld, wobei die Fortuna stets die aktivere und energischere Elf war. Für Qualitätsvorteile sorgte speziell das Mittelfeld-Duo Kevin Stöger und Valon Berisha, zwei Profis, die Funkel sicherlich auch gut hätte brauchen können. Doch Stöger war bis vor kurzem nach seinem Kreuzbandriss nicht einsatzfähig und Berisha, gleich mit der vielsagenden Rückennummer zehn ausgestattet, gehörte bis Mitte der Woche dem italienischen Erstligisten Lazio Rom an.

Rösler habe "ein paar neue Ideen und Ansätze" eingebracht, lobte Abwehrchef Kaan Ayhan, der mit einem abgefälschten Freistoß für das mangels Chancen nicht zwingend fällige, aber nach Spielanteilen verdiente 1:0 gesorgt hatte (78. Minute). Der Verteidiger hob jedoch hervor, dass die Leistungssteigerung auch aus der Arbeit der vergangenen Wochen hervorgegangen und einer Tendenz gefolgt sei, die sich jüngst schon beim 0:3 in Leverkusen angedeutet habe, Funkel habe "ein intaktes Team übergeben". Er wisse gar nicht, wann die Fortuna "das letzte Mal so Fußball gespielt hat gegen so einen guten Gegner", freute sich Ayhan. Der Gegner fand sich allerdings weit weniger gut. Trainer Hütter empfahl, "den Mantel des Schweigens" über die Leistung der Eintracht zu legen. "Das einzig Gute heute war das Ergebnis", sagte Manager Hübner.

Der neue Fortuna-Coach Rösler hatte, wie er erzählte, seiner Mannschaft das Motto "Feuer und Eis" auf den Weg gegeben. Feurig in den Zweikämpfen, cool in den entscheidenden Momenten. Letzteres klappte weniger gut. Auch nach der Führung blieben die Düsseldorfer die bestimmende und die bessere Mannschaft, doch aus den zahlreichen Ballgewinnen im Mittelfeld und den daraus resultierenden Kontergelegenheiten entstand kein Ertrag, weder in Form von Torschüssen noch in Form von Zeitgewinn. "Was wir lernen müssen: Game Management", hob Rösler darum hervor. Seine Spieler müssten auch mal mit dem Ball zur Eckfahne gehen oder "sich behandeln lassen", um die Spielzeit zu minimieren und die Führung zu verteidigen. Diese Art professioneller Cleverness hätten die Fortunen allerdings gar nicht nötig gehabt, wenn sie ihre Angriffe gegen die lethargischen Frankfurter gekonnt ausgespielt hätten. Vorstandschef Röttgermann beharrte trotzdem auf seiner Meinung, erleuchtet worden zu sein: "Ich glaube, dass wir den Anfang der Spielveränderung gesehen haben."