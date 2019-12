Nah dran und doch noch ein Stück weg: Die neuen Teammanager Carlo Ancelotti und Mikel Arteta trennten sich in der englischen Premier League der FC Everton und der FC Arsenal torlos - waren aber auch noch nicht direkt beteiligt gewesen. Sowohl Ancelotti, dessen Anstellung die Toffees erst am Samstag bekannt gegeben hatten. Bis vor kurzem hatte der ehemalige Bayern-Trainer noch den SSC Napoli betreut, nun wagt er sich also erneut in die Premier League: Bereits von 2009 bis 2011 war Ancelotti beim FC Chelsea als Trainer tätig gewesen. Sein Debüt auf Evertons Bank als Nachfolger des zu Monatsbeginn entlassenen Portugiesen Marco Silva gibt Ancelotti am Zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) am Boxing Day gegen den FC Burnley.

Am selben Tag wird auch Arteta, der seit Freitag als neuer Chefcoach bei Arsenal feststeht, wird seinen neuen Posten antreten. Am Samstag in Liverpool saßen noch Interimscoach Freddie Ljungberg und Assistent Per Mertesacker auf der Bank, bald übernimmt der Spanier, der schon als Aktiver erfolgreich in Nord-London spielte und nun seine erste Station als Cheftrainer antritt. Erfahrungen hatte Arteta in den vergangenen dreieinhalb Jahren bei Manchester City als Assistent von Pep Guardiola gesammelt. Beide Trainer sahen am Samstagnachmittag auch, dass einiges an Arbeit vor ihnen liegt: In einem unterdurchschnittlichen Spiel blieb es beim 0:0, was keiner der beiden Mannschaft weiterhilft: Die Gunners aus London belegen nach dem Punktgewinn den neunten Tabellenplatz mit 23 Punkten. Everton (19) ist Fünfzehnter.