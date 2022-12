Na, läuft doch schon wieder ganz ordentlich: Manchester Citys Erling Haaland, Riyad Mahrez und Kevin De Bruyne (v.r.) in einem Testspiel am vergangenen Samstag gegen Girona.

In der Woche nach dem WM-Finale müssen die Profis in England im Pokal und in der Liga ran. Jürgen Klopp und Pep Guardiola klagen über die Belastungen für ihre Spieler - aber tatsächlich können die Klubs doppelt profitieren.