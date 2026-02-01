Florian Wirtz zeigte nach seiner Gala im Premier-League-Duell mit Nick Woltemade breit grinsend die Siegerfaust. Mit einer Traumvorlage nach einem sehenswerten Dribbling sowie mit einem eigenen Tor beim 4:1-Heimsieg des FC Liverpool gegen Newcastle United setzte Wirtz seinen Aufwärtstrend in England fort. „Ich bin sehr glücklich. Ich liebe es, Tore zu schießen und aufzulegen. So will ich weitermachen“, sagte der deutsche Nationalspieler und frühere Leverkusener.

Seit seinem ersten Scorerpunkt in der Liga am 3.Dezember scheint der Knoten bei Wirtz geplatzt zu sein, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich mit Blick auf die WM über diesen Aufschwung freuen. In den vergangenen 15 Pflichtspielen war Wirtz, 22, an zehn Liverpooler Treffern beteiligt. „Alle wussten: Irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente“, schwärmte am Samstagabend Liverpools Klublegende Steven Gerrard: „Es sieht so aus, als ob er viel im Gym war. Er ist nun körperlich viel stärker und stabiler in Zweikämpfen. Er ist ein unfassbares Talent.“

Besonders das Zusammenspiel mit dem früheren Frankfurter Hugo Ekitiké funktioniert in der LFC-Offensive prächtig. Ekitiké traf nach Vorlage von Wirtz zum 1:1 (41.) und kurz darauf zum 2:1 (43.), ehe Wirtz (67.) und Ibrahima Konaté (90.+3) das Spiel für Liverpool entschieden. Bei Newcastle wurde DFB-Nationalspieler Woltemade erst in der 73.Minute eingewechselt