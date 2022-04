Der englische Rekordmeister Manchester United hat mit Teammanager Ralf Rangnick im Ringen um einen Champions-League-Platz in der Premier League weiteren Boden auf die Konkurrenten verloren. Beim FC Arsenal unterlagen die Spieler um Cristiano Ronaldo, der nach dem tragischen Tod seines neugeborenen Sohnes erstmals wieder mitwirkte und einen Treffer erzielte, am Samstag mit 1:3 (1:2). "Nach diesem Spiel sind die ersten vier Ränge für uns außer Reichweite", kommentierte Rangnick danach. Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32., Foulelfmeter) hatten die Londoner Gunners mit 2:0 in Führung gebracht. In der 34. Minute gelang Ronaldo das Anschlusstor für United, das nun sechs Punkte hinter Arsenal in der Tabelle zurückliegt. United-Profi Bruno Fernandes setzte zudem einen Handelfmeter an den Pfosten (57.), und ein weiterer Ronaldo-Treffer (60.) wurde wegen Abseits nicht gegeben. Granit Xhaka (70.) machte dann für Arsenal alles klar.

Auf seinen Nachfolger Erik ten Hag sieht Interimstrainer Rangnick nun schwere Aufgaben zukommen: "Man braucht nicht mal eine Brille, um zu analysieren, wo die Probleme liegen", hatte Rangnick vor der Partie gesagt. Kleine Veränderungen seien nicht ausreichend, "in der Medizin würde man sagen, dass es eine Operation am offenen Herzen ist. Wenn alle erkennen, dass dies geschehen muss, und zusammenarbeiten, braucht es nicht Jahre zu dauern."