Von Sven Haist, London

Die Premier League hat am Montagabend bei der Bekanntgabe des nächsten Deals ihrer TV-Fußballrechte in Großbritannien einen neuen Rekord aufgestellt, mal wieder. Vermutlich hat sich die höchste englische Liga seit ihrem Bestehen schon dermaßen an Bestmarken gewöhnt, dass sie die Übertragungslizenzen zwingend zu einem immer noch spektakuläreren Preis vertreiben muss - allein, um das Selbstverständnis zu befriedigen.