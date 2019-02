14. Februar 2019, 18:03 Uhr Premier League Trennung von Mourinho kostet ManUnited 22 Millionen Euro

Das Geld geht laut britischen Medien an den Coach und sechs Mitglieder seines Trainerstabs. Diego Simeone verlängert seinen Vertrag bei Atlético Madrid.

Meldungen im Überblick

Premier League, Manchester United: Die Trennung von Trainer José Mourinho hat den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United umgerechnet rund 22 Millionen Euro gekostet. Das geht laut britischen Medien aus einem Geschäftsbericht hervor, den der Klub am Donnerstag veröffentlichte. Unter dem Punkt Sonderposten wurde dort eine Abfindung von insgesamt 19,6 Millionen Pfund für Mourinho und sechs Mitglieder seines Trainerstabs angegeben.

ManUnited hatte sich Mitte Dezember von Mourinho getrennt, nachdem das Team aus den ersten 17 Premier-League-Spielen nur sieben Siege geholt hatte und auf Platz sechs stand. Der Vertrag des 55 Jahre alten Portugiesen hätte eigentlich noch bis zum Sommer 2020 gedauert. Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer, der zunächst als Interimstrainer verpflichtet wurde, holte mit den Red Devils aus elf Spielen zehn Siege. ManUnited steht inzwischen auf dem vierten Tabellenplatz.

La Liga, Atlético Madrid: Erfolgstrainer Diego Simeone bleibt dem Atlético Madrid treu. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der 48-jährige Argentinier seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Zuletzt hatten verschiedene Medien auch von einem Interesse von Inter Mailand an Simeone berichtet. Simeone hatte das Traineramt bei Atlético im Dezember 2011 übernommen und innerhalb kürzester Zeit eine Spitzenmannschaft geformt. 2014 gewann Madrid die Meisterschaft, in der vergangenen Saison folgte die Vizemeisterschaft hinter dem FC Barcelona. 2012 und 2018 triumphierte Simeone mit seinem Team in der Europa League, 2014 und 2016 verlor Atlético im Finale der Champions League jeweils gegen den Stadtrivalen Real Madrid.

DFB-Pokal, TV: Die ARD verzichtet im Viertelfinale des DFB-Pokals auf eine Live-Übertragung des Spiels von Rekordmeister FC Bayern München. Dies geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach spielt der FC Bayern am 3. April (18.30 Uhr, Liveticker SZ.de) vor eigenem Publikum gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim, der zuletzt Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Die ARD überträgt an dem Mittwoch im Anschluss das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen (20.45 Uhr). Am Dienstag (2. April) hat sich der Sender für das Bundesliga-Duell FC Augsburg gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) entschieden. Zuvor trifft der SC Paderborn in einem Zweitliga-Aufeinandertreffen auf Absteiger Hamburger SV. Pay-TV-Sender Sky hat die Live-Rechte für alle Begegnungen.

2. Liga, Anthony Modeste: Der 1. FC Köln hat nach langem Warten die Spielberechtigung für Anthony Modeste erhalten. Der chinesische Fußballverband erteilte mit der Zustimmung des ehemaligen Clubs des Stürmers, Tianjin Tianhai FC, die Freigabe. Dies teilte der Weltverband Fifa dem Verein am Donnerstag mit. "Diese Entwicklung freut uns sehr", sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Modeste, der im vergangenen November zum 1. FC Köln zurückgekehrt war, wird im Kader für das Zweitliga-Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky) stehen und reist mit dem Team nach Ostwestfalen.