Alexander Isak beim FC LiverpoolDer 150-Millionen-Stürmer im Halbe-Milliarde-Sommer

Lesezeit: 4 Min.

Künftig nicht mehr im Trikot von Newcastle United: Der schwedische Stürmer Alexander Isak.
Künftig nicht mehr im Trikot von Newcastle United: Der schwedische Stürmer Alexander Isak. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP)
  • Alexander Isak wechselt für die Rekordablöse von 150 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool und wird damit der drittteuerste Spieler der Fußballgeschichte.
  • Liverpool investiert in diesem Sommer eine halbe Milliarde Euro in neue Spieler und übertrifft damit alle bisherigen Transferrekorde eines einzelnen Vereins.
  • Die Premier League gibt insgesamt 3,5 Milliarden Euro für Transfers aus, wobei 15 von 20 Vereinen die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten.
Alexander Isak geht für die Rekordablöse der Premier League von Newcastle nach Liverpool. Der englische Meister stellt damit seinen Luxuskader fertig – und plant einen Erfolgszyklus.

Von Sven Haist, London

Newcastle United ließ seinen Spieler Alexander Isak zappeln – bis zum letzten Öffnungstag des Fußball-Sommertransfermarkts. Der Verein verfolgte dabei eine Strategie, die dem kalkulierten Vorgehen Isaks nicht unähnlich war. Wochenlang hatte der Stürmer versucht, einen Wechsel zum FC Liverpool zu erzwingen, indem er den Trainings- und Spielbetrieb seiner Mannschaft boykottierte.

