Alexander Isak beim FC Liverpool Der 150-Millionen-Stürmer im Halbe-Milliarde-Sommer 1. September 2025, 16:30 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Künftig nicht mehr im Trikot von Newcastle United: Der schwedische Stürmer Alexander Isak. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP)

Zusammenfassung Alexander Isak wechselt für die Rekordablöse von 150 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool und wird damit der drittteuerste Spieler der Fußballgeschichte.

Liverpool investiert in diesem Sommer eine halbe Milliarde Euro in neue Spieler und übertrifft damit alle bisherigen Transferrekorde eines einzelnen Vereins.

Die Premier League gibt insgesamt 3,5 Milliarden Euro für Transfers aus, wobei 15 von 20 Vereinen die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Alexander Isak geht für die Rekordablöse der Premier League von Newcastle nach Liverpool. Der englische Meister stellt damit seinen Luxuskader fertig – und plant einen Erfolgszyklus.

Von Sven Haist, London

