Nur einen Monat nach der Trennung von Trainer Antonio Conte hat der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur erneut den Coach gewechselt. Nach der 1:6-Niederlage bei Newcastle United trennte sich der Tabellenfünfte der englischen Fußball-Meisterschaft von Interimstrainer Cristian Stellini. Vorerst werde mit sofortiger Wirkung Ryan Mason die Mannschaft trainieren, teilte Club-Präsident Daniel Levy mit.

Tottenham hatte Conte Ende März nach dessen aufsehenerregender Kritik an der Mannschaft und am Verein von dessen Pflichten entbunden. Anschließend übernahm dessen Assistent Stellini, 48, die Mannschaft. Der 48-Jährige sei an einem schwierigen Punkt der Saison eingesprungen und er danke ihm und seinem Trainer-Team für die professionelle Art und Weise in einer herausfordernden Zeit, schrieb Levy. Der Club-Chef bezeichnete in seiner Mitteilung den Auftritt der Mannschaft in Newcastle als "vollkommen inakzeptabel".