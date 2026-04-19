Tottenham Hotspur bekam am Samstagabend auf eindrückliche Weise zu spüren, wie sich ein Abstieg aus der Premier League anfühlen könnte. Es herrschte tiefe Betroffenheit im Stadion, bei den Spielern auf dem Rasen ebenso wie bei den Fans, von denen einige weinten. Untröstlich wirkte besonders Kevin Danso: In der fünften von acht Nachspielminuten vertändelte der Verteidiger im Strafraum den Ball – und leitete damit den 2:2-Ausgleich für Brighton & Hove Albion durch Georgino Rutter ein.

Zuvor hatten die Spurs zweimal geführt, was insbesondere dem ehemaligen Leipziger Xavi Simons zu verdanken war: Er lieferte die gefühlvolle Flanke für Pedro Porro zum 1:0 (39.) und erzielte mit einem famosen Distanzschuss das 2:1 (77.). Zwischenzeitlich traf Brightons Kaoru Mitomo, ebenfalls sehenswert, zum 1:1 (45.+3). Die Schlussphase erlebte Simons humpelnd: Er litt unter starken Krämpfen, konnte aber nicht mehr ausgewechselt werden, weil Tottenhams Wechselkontingent ausgeschöpft war.

Durch den verpassten Heimsieg bleibt Tottenham auf Rang 18, dem ersten Abstiegsplatz. Dorthin war das ständige Premier-League-Mitglied bereits am vorherigen Spieltag abgerutscht – erstmals zu einem solch späten Zeitpunkt seit der Ligagründung 1992. In der Saison 1993/94 hatten die Spurs zumindest noch ein letztlich gewonnenes Nachholspiel in der Hinterhand, als sie im Saisonfinale kurzzeitig in die Abstiegszone gerieten, sich aber retten konnten. Aktuell beträgt der Rückstand auf West Ham, das den ersten Nichtabstiegsplatz besetzt und am Montag bei Crystal Palace nachziehen kann, einen Punkt.

„Es ist noch nicht vorbei“, flüchtete sich der Ende März verpflichtete Trainer Roberto De Zerbi nach dem Spiel gegen Brighton in Durchhalteparolen. Seine Mannschaft verfüge über die nötige Qualität, um selbst fünf Spiele am Stück zu gewinnen, sagte er – eine Einschätzung, die von Beobachtern eher als Galgenhumor interpretiert wurde: Erstens würde selbst das nicht reichen, wenn die Konkurrenz ebenfalls punktet; zweitens dürfte der Verein, allein an der Kaderqualität bemessen, niemals im Abstiegskampf stecken; drittens konnten die Spurs seit Ende Dezember, als De Zerbi noch bei Olympique Marseille angestellt war, ehe sein Vertrag im Februar aufgelöst wurde, nicht ein einziges von 15 Ligaspielen gewinnen.

Tottenham stattete den neuen Trainer De Zerbi mit weitreichenden Befugnissen aus

Ähnlich überfordert wie die Spieler, denen im sportlichen Existenzkampf weitgehend die Erfahrung fehlt, wirkt die Führungsriege, die den früheren Besitzer Joe Lewis beerbt hat: Vivienne Lewis und ihr Schwiegersohn Nick Beucher, sowie Charles Lewis und CEO Vinai Venkatesham. Gemeinsam hatten sie im September den langjährigen Vorstandschef Daniel Levy aus dem Klub gedrängt. Anschließend zögerten sie in eigener Verantwortung die Entlassung von Trainer Thomas Frank zu lange hinaus, betrieben „Hire & Fire“ mit dem nur sechs Wochen amtierenden Interimscoach Igor Tudor – und lieferten sich nun de facto De Zerbi aus. Der Italiener hatte sich als Wunschkandidat des Vereins ursprünglich nicht auf die missliche Lage einlassen wollen und einen Einstieg erst zur kommenden Saison ins Auge gefasst. Um ihn dennoch zu überzeugen, soll ihm die Lewis-Familie ein fast unwiderstehliches Vertragsangebot unterbreitet haben: zweistelliges Millionengehalt, weitreichende Befugnisse bei der Kadergestaltung, ein ligaunabhängiger Fünfjahresvertrag.

In De Zerbi, der für einen attraktiven Spielstil steht und die Premier League aus seiner zweijährigen Tätigkeit in Brighton kennt, sehen die Spurs offenbar einen vergleichbaren Trainertypus wie einst in Mauricio Pochettino und Ange Postecoglou. Der Argentinier hatte den Klub einst mit offensivem Fußball in die Spitzengruppe der Liga geführt; unter Postecolou holte man in der Vorsaison mit der Europa League den ersten Titel nach langer Zeit. De Zerbi soll spielerische Lösungen vermitteln, vor ihm waren einstudierte Standards das einzige erkennbare Muster. In der internen Torschützenliste liegen die kopfballstarken Verteidiger Micky van de Ven und Cristian Romero – der wegen einer Knieverletzung wohl für den Rest der Saison ausfällt – auf den Plätzen zwei und drei, hinter Stürmer Richarlison.

Ein Angebot , das er nicht ablehnen konnte: Trainer De Zerbi übernahm Tottenham im März und ist akut abstiegsgefährdet. Dylan Martinez/Reuters

Kurioserweise konterkarierte De Zerbi dieses Ansinnen nach seinem Spurs-Einstand gegen Sunderland (0:1) selbst, als er sagte, seine Spieler bräuchten angesichts der mental belastenden Gesamtsituation „keinen Trainer“, sondern eine „Vaterfigur“. Dafür wären womöglich andere Vertreter der Branche geeigneter als er. De Zerbis Name löste im Umfeld jedenfalls mehr Verstimmung als Aufbruchstimmung aus. Viele Fans wollten seine Verpflichtung mit allen Mitteln verhindern. Sie waren entrüstet ob seines Umgangs mit einer früheren Spielerpersonalie.

Im November 2025, als Marseille in der Champions League auf Newcastle traf, wurde De Zerbi zu Mason Greenwood befragt, der in Großbritannien einst wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt war. Das Verfahren wurde zwar im Februar 2023 nach dem Rückzug wichtiger Zeugen eingestellt, allerdings ohne Freispruch. De Zerbi bezeichnete den Engländer als „guten Kerl“, der einen „sehr hohen Preis“ bezahlt habe. Seine Äußerungen wirkten vor diesem Hintergrund unangemessen und verharmlosend – und erweckten den Eindruck, als verteidige er den Spieler. In Protestschreiben von Fangruppen hieß es, De Zerbi „trivialisiere“ die Tragweite männlicher Gewalt. Später entschuldigte er sich und verlautbarte, er habe „keine Stellung beziehen“ wollen – eine weitere fragwürdige Formulierung. Eine Kolumne bei The Athletic hielt ihm entgegen: „Das solltest du tun, Roberto“ – nämlich Partei für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen ergreifen.

De Zerbis Stellungnahme wurde von Tottenhams Fangemeinde schließlich als „begrüßenswert“ abgehakt, man könne sich nun „vollständig hinter ihn und das Team“ stellen, hieß es. Die Unterstützung der Fans ist ein Faustpfand im Abstiegskampf. Nach den beiden eigenen Toren im Duell mit Brighton ging ein Schrei der Erleichterung durch das Stadion – ehe am Ende doch wieder Bestürzung herrschte.