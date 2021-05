Torwart Alisson hat dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp mit einem Last-Minute-Treffer einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Champions League beschert. Der nach vorne gestürmte Brasilianer köpfte eine Ecke von Trent Alexander-Arnold sehenswert zum 2:1 (1:1)-Siegtor beim bereits feststehenden Absteiger West Bromwich Albion ein (90.+5). Der Tabellenfünfte rückte damit zwei Spieltage vor Saisonende mit nun 63 Zählern bis auf einen Punkt an den viertplatzierten FC Chelsea heran.

"Manchmal übe ich im Training Kopfbälle, aber nur aus Spaß", sagte Alisson bei Sky: "Ich könnte nicht glücklicher sein als jetzt." Im Februar war überraschend sein Vater gestorben. "Ich hoffe, dass er hier war, um das zu sehen. Ich bin mir sicher, er feiert mit Gott an seiner Seite", sagte Alisson, der als erster Torhüter in der Liverpooler Vereinsgeschichte seit 1892 in einem Pflichtspiel traf.

Hal Robson-Kanu brachte die Gastgeber überraschend in Führung (15.), Mohamed Salah glich mit einem technisch feinen Abschluss vom Strafraumrand aus (33.). In der Nachspielzeit erlöste Alisson die Gäste mit seinem Kopfball. Liverpool verschlief den Start und fand erst nach dem Rückstand nach rund 20 Minuten in die Partie. Mit Hilfe des Pfostens belohnte Torjäger Salah die Reds mitten in ihrer Drangphase. Zwei Minuten später traf der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino aus 15 Metern nur den Pfosten.

Nach der Pause war der Vorjahresmeister drückend überlegen, kam dabei aber nur selten zu zwingenden Torchancen. Auf der Gegenseite verhinderte Alisson Robson-Kanus Doppelpack (78.). Liverpool-Außenverteidiger Alexander-Arnold schoss freistehend aus sieben Metern über das Tor (83.).

Besiktas ist türkischer Meister

Besiktas Istanbul hat sich in einem spannenden Meisterschafts-Finale in der Türkei gegen die Lokalrivalen Fenerbahce und Galatasaray durchgesetzt und sich um 16. Mal zum Titelträger gekrönt. Besiktas gewann am Samstagabend am letzten Spieltag der türkischen Fußball-Meisterschaft 2:1 (1:1) bei Göztepe Izmir und sicherte sich den Titel vor dem punktgleichen Zweiten Galatasaray Istanbul, dem auch ein souveränes 3:1 (0:1) gegen Yeni Malatyasport nicht reichte.

Fenerbahce, das weiter auf den verletzten Ex-Nationalspieler Mesut Özil verzichten muss, konnte seine Außenseiter-Chance im Saisonfinale nicht nutzen. Das Team hätte einen Sieg bei Kayserispor gebraucht und gleichzeitig auf Patzer der Konkurrenz hoffen müssen, am Ende war das späte 2:1 (0:1) beim Tabellen-17. aber wertlos.

Der Kroate Domagoj Vida brachte Besiktas zunächst in Führung (10. Minute), Alspaslan Öztürk gelang der Ausgleich (24.). Rachid Ghezzal schoss sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit zum Titel (69.). Für das Team von Trainer Sergen Yalcin war es der erste Titel seit 2017. In der vergangenen Saison war erstmals Basaksehir FK Meister geworden. Der Lieblingsclub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beendete diese Saison auf Rang zwölf.

Ronaldo bringt Juve in die Spur

Juventus Turin darf weiter auf eine erneute Champions-League-Teilnahme hoffen. Der entthronte italienische Meister gewann am Samstag gegen den neuen Titelträger Inter Mailand 3:2 (2:1) und zog in der Tabelle am SSC Neapel vorbei auf Platz vier der Serie A. Neapel spielt allerdings am Sonntag noch beim AC Florenz.

Cristiano Ronaldo schoss den gestürzten Meister in der 24. Spielminute in Führung, später traf Juan Cuadrado (45., 88./Foulelfmeter) gleich zweimal. Inter kam zu Treffern durch den belgischen Torjäger Romelu Lukaku (35./Foulelfmeter) und ein Eigentor von Giorgio Chiellini (83.). Seinen erneuten Start in der Champions League sicher hat bereits Atalanta Bergamo. Das Team des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, der beim 4:3 (3:0)-Sieg bei CFC Genua sein elftes Saisontor erzielte, kletterte auf Platz zwei.

EM ohne Zlatan Ibrahimovic

Der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic wird die Europameisterschaft in diesem Jahr wegen einer Verletzung verpassen. Das teilte der schwedische Fußballverband Svensk Fotboll per Twitter mit. Der 39-Jährige vom italienischen Erstligisten AC Mailand habe Nationaltrainer Janne Andersson am Samstag darüber informiert, dass er aufgrund einer Knieverletzung absagen müsse, hieß es.

"Natürlich ist es traurig, besonders für Zlatan, aber auch für uns. Ich hoffe, dass er so bald wie möglich wieder auf dem Platz ist", sagte Andersson der schwedischen Nachrichtenagentur TT zufolge. Die mögliche Teilnahme des fast 40 Jahre alten Stürmerstars bei der Europameisterschaft war mit großer Spannung erwartet worden. Für das schwedische Team ist der Ausfall von Ibrahimovic ein herber Rückschlag. Nach einer fünfjährigen Pause war er erst im vergangenen März in die Nationalmannschaft zurückgekehrt.