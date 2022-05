Der FC Liverpool hat im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Premier League gepatzt. Nach dem Erreichen des Champions-League-Endspiels kam das Team von Trainer Jürgen Klopp im Topspiel gegen Tottenham Hotspur nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus - zur Freude von Titelkonkurrent Manchester City. Stürmer Heung-Min Son brachte Tottenham an der Anfield Road sogar in Führung (59.). Luis Diaz (74.) gelang der Ausgleich für Liverpool.

Tottenham (5.) liegt damit im Londoner Dreikampf um zwei Champions-League-Plätze weiterhin knapp hinter Chelsea und Arsenal. Schon definitiv verpasst hat die Königsklasse Manchester United, das in Brighton mit 0:4 (0:1) verlor: "Es war eine schreckliche Leistung. Wir können uns dafür nur entschuldigten", sagte United-Coach Ralf Rangnick.