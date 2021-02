Von Tim Brack

Mike Dean ist kein Schiedsrichter, der es scheut, knifflige Entscheidungen zu treffen. Der Unparteiische pfeift seit 2000 in der englischen Premier League und hat schon Raubeine wie Roy Keane zähmen müssen. Nun wurde der 52-Jährige aber zu einer Entscheidung abseits des Rasens gezwungen. Dean bat die Liga laut übereinstimmenden Berichten darum, ihn am kommenden Ligaspieltag nicht einzusetzen. Grund dafür sind Anfeindungen in sozialen Medien. Gegen Dean, aber auch gegen seine Familie. Die Auslassungen mündeten sogar in Todesdrohungen. Der Schiedsrichter hat die Polizei eingeschaltet.

Dean kann durchaus als Schiedsrichter beschrieben werden, der mit seiner Spielführung polarisiert. Er ist bekannt für seine auffällige Gestik und kleine Späße. In fast 21 Jahren in Englands Oberhaus erwarb er sich zudem den Ruf eines lockeren Handgelenks. Sein Griff an die Brusttasche erfolgt oft schnell. 1927 gelbe Karten in 524 Partien führen die Statistiker der Premier League an. Im Dezember vergangenen Jahres berichteten englische Medien gar von Deans wettbewerbsübergreifenden 3000. gelben Karte.

Der Auslöser für die Attacken gegen Dean sind aber rote Karten. Zwei davon zückte der Mann aus Heswall jüngst; eine gegen West Hams Tomas Soucek im Spiel gegen Fulham, die andere gegen Southampton-Verteidiger Jan Bednarek beim 0:9 gegen Manchester United. Beide waren höchst umstritten.

In Souceks Fall hatte Dean wegen eines vermeintlichen Ellenbogenschlags auf Platzverweis entschieden. Auf Zuruf des Videoassistenten hatte er die Szene überhaupt erst auf dem Bildschirm kontrolliert. Dort war zu sehen, wie Soucek seinen Gegenspieler zwar am Kopf touchiert, doch ein absichtlicher Schlag ist nicht auszumachen. Der englische Verband hob eine Sperre nach Einspruch von West Ham auf. Ebenso im Fall von Bednarek, der nach einem sanften Zupfer an Anthony Martial ebenso übereifrig vom Platz gestellt worden war.

"Was ist falsch mit den Leuten?", fragt Gary Lineker

Die Kontrollinstanzen hatten den Schaden also begrenzt, aber solche Details interessieren einen wütenden Mob - ob im realen oder digitalen Leben - genauso wenig wie die natürliche Fehlbarkeit eines jeden Menschen. Ja, Mike Dean hatte überhart durchgegriffen. Er hatte Fehler begangen, die ihm mit dieser Technik an der Seite nicht unterlaufen sollten. Aber mit dem Tod bedroht zu werden? Auch Fußball-Beobachter Gary Lineker äußerte sich verstört über diesen Umstand. Zwar sei die Entscheidung, die Sperre aufzuheben richtig, "aber dass Mike Dean Todesdrohungen erhält, ist einfach schrecklich. Was ist falsch mit den Leuten?"

Diese Frage dürften sich auch Entscheidungsträger im englischen Fußball immer öfter stellen. In den sozialen Medien häuften sich in jüngerer Vergangenheit die Attacken, vor allem Beleidigungen gegen People of Colour sind ein ebenso widerliches wie hartnäckiges Problem. Englische Nationalspieler wie Raheem Sterling oder Marcus Rashford bekommen immer wieder offen Rassismus zu spüren. Ob gegen schwarze Spieler oder fehlbare Schiedsrichter, der Hass bahnt sich auf den Plattformen besonders schnell und einfach den Weg, unabhängig von Motiven.

Dass Schiedsrichter regelmäßig beleidigt werden, gehört zur traurigen Wahrheit des Fußballs. Von Amateurligen bis hinauf zur Premier League ertragen die Männer und Frauen mit dem undankbarsten Job Anfeindungen aller Art. Die Dynamik hat sich durch die sozialen Medien aber verändert. Es gibt kein Durchschnaufen mehr. "Ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt, aber als ich Schiedsrichter war, musste ich einiges einstecken während der Spiele oder wenn ich danach auf den Parkplatz kam", erzählte der ehemalige Referee und heutige TV-Experte Dermot Gallagher bei Sky. "Leider haben wir jetzt die sozialen Medien, und es geht immer weiter und weiter und kreiert Möglichkeiten wie diese, die sehr geschmacklos sind."

Komplett zieht sich Mike Dean aber nicht aus der Öffentlichkeit und dem Fußball zurück. Das Pokal-Achtelfinale zwischen Leicester und Brighton am Mittwochabend wird er pfeifen.