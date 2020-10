Von Sven Haist, London

Seit dem Gründungsjahr 1992 gilt in der Premier League das solidarische Leitprinzip "One Member, One Vote" - ein Mitglied, eine Stimme. Um in der höchsten englischen Fußballliga eine Änderung am Regelwerk oder an der Geschäftsordnung vorzunehmen, müssen 14 der 20 Klubs zustimmen, die zugleich miteinander im Wettbewerb stehen. An dieser Zweidrittelmehrheit scheiterte kürzlich die Initiative der Spitzenklubs, wegen des eng getakteten Terminplans in dieser Saison die Anzahl erlaubter Einwechslungen von drei auf fünf zu erhöhen. Im Mai stand die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf der Kippe, weil den Klubs knapp oberhalb der Abstiegsränge ein Abbruch erstrebenswerter erschien als die Gefahr, noch in die zweitklassige Championship abzurutschen. Das Mitspracherecht der Hinterbänkler ist für die Eliteklubs ein ihre Macht eingrenzendes Korrektiv, das ihnen zunehmend missfällt - und das sie jetzt umzustürzen versuchen.

Auf neun Seiten - etikettiert als Projekt "Big Picture", "Das große Ganze" -, die die Zeitung Telegraph am Sonntag veröffentlichte, haben die Inselklubs Manchester United und FC Liverpool ein Reformprogramm formuliert, das die bisherige Struktur der Premier League aus den Angeln heben würde. Laut dem gemeinsamen Papier der sportlichen Erzrivalen würden die jeweils neun Vereine mit der längsten durchgehenden Verweildauer in der Premier League als "langfristige Aktionäre" angesehen; im Gegensatz zu den restlichen Klubs hätten sie Sonderstimmrechte. Stand heute wären in diesem Kreis die Topvereine Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United und Tottenham sowie die Mittelklasseklubs Everton, Southampton und West Ham. Lediglich die Zustimmung sechs dieser neun Klubs wären dem Manuskript nach nötig, um eine einschneidende Änderung der Regularien vorzunehmen. Das hätte die Entmündigung der Hinterbänkler in der Premier League zur Folge. Die Zukunft der Liga würde in die Abhängigkeit der so genannten Top sechs geraten, die den Laden nach ihren Vorstellungen ummodeln könnten.

Noch höhere Erlöse scheinen die Triebfeder des Plans zu sein, der wohl auf die milliardenschweren US-amerikanischen Eigentümer bei United (Glazer-Familie) und Liverpool (Fenway Sports Group) zurückgeht. Den Liverpool-Besitzern ist es offenkundig egal, dass ihr Vorhaben so gar nicht zu dem passt, was Klubikone Bill Shankly einst verkörperte, der als Statue vor dem Stadion steht: Shankly glaubte "an ein Leben, in dem jeder für den anderen arbeitet, und alle bekommen einen Teil des Gewinns". Lange her.

Katastrophales Wirtschaften zusammen mit der Corona-Pandemie gefährdet die Existenz der meisten Vereine

Die beiden Klubs wissen, dass sie für ihr Vorhaben wohl niemals eine Zweidrittelmehrheit erhalten werden - also versuchen sie, als Druckmittel die Notlage der drei unterklassigen Profiligen auszunutzen. In der Vorsaison verbuchten allein die 24 Vereine der Championship einen operativen Verlust von knapp 400 Millionen Pfund; schier unfassbare 107 Prozent der Einnahmen gingen für Gehälter drauf. Das seit Jahren katastrophale Wirtschaften zusammen mit den aktuell wegfallenden Erlösen durch die Corona-Pandemie gefährdet die Existenz der meisten Vereine.

Den 72 Klubs offeriert das Projekt "Big Picture" deshalb eine sofortige Rettungszahlung in Höhe von 250 Millionen Pfund sowie 25 Prozent (bislang waren es vier) der jährlichen Fernseh- und Vermarktungseinnahmen der Premier League. Für dieses Angebot hat sich besonders Rick Parry, 65, langjähriger Geschäftsführer des FC Liverpool, in seiner neuen Rolle als Chef des Zweit-, Dritt- und Viertligaverbands (EFL) begeistern lassen. Kräftig rührt Parry die Werbetrommel.