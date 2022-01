Bei Manchester United spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Teammanager Ralf Rangnick, 63, und Angreifer Anthony Martial, 26, zu. Der französische Nationalspieler bestritt am Sonntag die Behauptung seines Trainers, dass er sich geweigert habe, im Kader für die Premier-League-Partie bei Aston Villa zu stehen. "Ich werde mich niemals weigern, ein Spiel für Manchester United zu spielen", schrieb Martial auf seinem Instagram-Account: "Ich bin seit sieben Jahren hier und habe den Klub und seine Fans niemals respektlos behandelt. Das werde ich auch in Zukunft nicht tun." Rangnick hatte bei dem Spiel am Samstag (2:2) einen Platz auf der Ersatzbank unbesetzt gelassen und mitgeteilt, Martial habe sich gegen die Reise nach Birmingham entschieden. "Ja, er wollte nicht im Kader stehen", sagte er. Wie Martials Berater in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, will der Stürmer den Verein noch im Winter verlassen.