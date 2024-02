Der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Coach Oliver Glasner, 49, ist neuer Trainer bei Crystal Palace. Der Österreicher übernimmt das Amt von Roy Hodgson, 76, der zuvor seinen Rücktritt erklärte. Noch ohne Glasner, für den es die erste Trainerstation in der Premier League ist, spielte Crystal Palace am Montagabend in der Liga beim FC Everton 1:1 (0:0).