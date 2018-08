25. August 2018, 22:25 Uhr Premier League Özil fehlt überraschend beim FC Arsenal

Mesut Özil fehlt überraschend beim Sieg des FC Arsenal gegen West Ham United.

Der Spielmacher soll sich im Training mit Trainer Unai Emery gestritten haben.

Von Sven Haist, London

Auf dem Weg der Erneuerung hat es beim FC Arsenal gerade mal drei Spieltage gedauert, bis Berichte einer ersten Konfrontation bekannt wurden. Im Verlauf der Trainingswoche soll es nach Informationen des amerikanischen Sportsenders ESPN, der sich bei seiner Veröffentlichung auf mehr als einen vereinsnahen Informanten bezieht, zwischen Arsenals neuem baskischem Trainer Unai Emery, 46, und dem deutschen Spielmacher Mesut Özil, 29, zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Demzufolge setzte sich Özil in einem Wortgefecht schreiend gegen seinen Vorgesetzten zur Wehr - in der Vorahnung, im kommenden Ligaduell bloß als Ersatzmann auf dem Spielberichtsbogen zu stehen. Schon vor einer Woche wechselte Emery nämlich seinen bekanntesten Profi bei der Niederlage gegen den Lokalrivalen FC Chelsea (2:3) nach 68 Minuten aus. Die Maßnahme durfte zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison als zunehmend einsetzender Vertrauensverlust gewertet werden, nachdem Emery in der Vorbereitung noch Özil gestärkt hatte nach dessen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. "Wir sind hier, um ihm zu helfen. Wir sind seine Familie. Trainer und Spieler werden aber immer Kritik abbekommen", sagte Emery damals. Hinter Kapitän Laurent Koscielny wurde Özil zu einem der vier stellvertretenden Spielführer neben Petr Cech, Aaron Ramsey und Granit Xhaka ernannt.

Özils frei gewordenen Platz nimmt Aaron Ramsey ein - und überzeugt

Bei Arsenals mühsamem 3:1 über West Ham United tauchte Özil nun am Samstag nicht im Kader auf. Die Spekulation um den möglichen Streit am Vereinsgelände bekräftigte sich durch Özils vorzeitiges Verlassen des Abschlusstrainings am Freitag. Diese Darstellung der Geschehnisse wies Emery auf der Pressekonferenz allerdings entschieden zurück. "Die Information stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, den Leuten so etwas zu erzählen. Mesut war krank", sagte Emery: "Ich habe ihm mitgeteilt, heute zu kommen, falls er sich besser fühlen würde. Vor dem Spiel war er dann bei mir und der Mannschaft. Es gibt also kein Problem mit dem Spieler. Fragt den Doktor, er kann das besser erklären."

Sofern Özil tatsächlich aufgrund einer schweren Erkältung in der vergangenen Woche für drei Tage am Training und jetzt am Spieltag verhindert war, wäre das sein achter krankheitsbedingter Ausfall in einem Pflichtspiel in den vergangenen anderthalb Jahren. Dabei wartet Arsenal nach wie vor darauf, dass Özil sein Leistungslimit ausreizt. Speziell nach der im Januar vollzogenen, teuren Vertragsverlängerung bis Juni 2021 mit einem Wochengehalt von 350 000 Pfund. Den durch Özils Fehlen frei gewordenen Platz in der Startelf nahm Aaron Ramsey ein, der mitverantwortlich war für den Sieg der Gunners nach dem frühen Rückstand durch Marko Arnautovic. Nach der Begegnung ließ es sich Emery nicht nehmen, ausführlich Ramsey für seinen Einsatz zu loben: "Er hat 90 Minuten gearbeitet. In jedem Moment, wo er spielte, hat das Team ihn gebraucht. Sein Tempo und seine Erfahrung sind sehr wichtig für uns."