Wie schon bei seiner vorherigen Station Crystal Palace erwischte Oliver Glasner auch als neuer Trainer von Nottingham Forest einen denkbar schlechten Saisonstart. Vor zwei Jahren war der Österreicher mit Palace in den ersten acht Spielen sieglos geblieben, ehe er den bis dahin titellosen Londoner Verein am Saisonende zum Triumph im FA Cup führte und sich in der vergangenen Spielzeit mit dem Gewinn der Conference League verabschiedete. Diesmal sprang mit Nottingham aus den ersten neun Partien lediglich ein Sieg heraus. Mit einer solchen Bilanz wären die meisten Kollegen im Verein des berüchtigten Griechen Evangelos Marinakis wohl längst entlassen worden. Dessen Zündschnur gilt als kürzer als ein Streichholz. Doch bislang gelingt es Glasner, den impulsiven Klubbesitzer im Zaum zu halten – mit Erfolg.

Der FC Nottingham Forest landete mit dem 3:1 gegen Manchester City die Überraschung des zehnten Spieltags. Der bis dahin Tabellenvorletzte der Premier League gewann erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum im City Ground, wo die Tricky Trees zuvor in vier Partien kein einziges Tor erzielt hatten. Jeden der drei Treffer – zunächst durch Innenverteidiger Jair Cunha (6. Minute), dann durch den Doppelpack des Stürmers Liam Delap (18./73.) – bejubelte Glasner euphorisch: Beim ersten wirbelte er die Faust kreisend durch die Luft, beim zweiten legte er einen Freudensprung hin, und beim dritten ließ er seinen Emotionen endgültig freien Lauf. Der 52-Jährige sprintete die Seitenlinie entlang zum Torschützen Delap an die Eckfahne – schneller als sämtliche Ersatzspieler.

FA-Cup-Sieg : Glasner erlöst den Kristallpalast nach 120 Jahren Noch nie hat der Südlondoner Klub Crystal Palace in seiner Geschichte einen Titel gewonnen – bis Oliver Glasner kam. Der Österreicher überlistet Pep Guardiola und Manchester City im FA-Cup-Finale. Von Sven Haist ...

Glasners Erklärungen fielen ebenso launig aus. „Einer meiner besten Laufwerte“, scherzte er. Am nächsten Tag werde er die Anstrengungen sicher in den Beinen spüren, angesichts der bevorstehenden Ligapause könne er sich jedoch ausreichend erholen. Zugleich lobte er das wetterfeste Profil seiner neuen Winterschuhe. Schließlich hatte Glasner mit Blick auf die Energieleistung seiner Spieler, die insgesamt sechs Kilometer mehr zurückgelegt hatten als das gegnerische Team von Enzo Maresca, noch eine Formulierung parat, die sich einen Platz im Almanach der Premier League verdienen dürfte. Er sagte: „Wenn sie Manchester City läuferisch übertreffen, muss ich auch Enzo Maresca hinter mir lassen. Das ist mir ebenfalls gelungen!“

Glasners Wunschspieler Delap findet, die Leistung der Mannschaft sei „abzusehen“ gewesen

Das 3:1 lag gewissermaßen in der Luft – und in den Nebelschwaden, die vom nahe gelegenen Fluss Trent herübergezogen waren. Die Tricky Trees wurden auf dem Rasen ihrem Spitznamen gerecht: Die „raffinierten Bäume“ standen so dicht formiert, dass sich dem Favoriten aus Manchester in der gegnerischen Hälfte kaum eine Lichtung bot. Citys Spielmacher Rayan Cherki gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2. Nach sieben Siegen zum Auftakt war es für den Titelanwärter nun die dritte Niederlage in Serie. Derartige Resultate hatte der Klub zuletzt vor zwei Jahren während der historischen Negativserie unter Pep Guardiola erlebt. Die wenig widerstandskräftige Darbietung erweckte bisweilen den Eindruck, als habe sich die Mannschaft gedanklich schon mit einem Zwangsabstieg beschäftigt. Dieses Schreckgespenst schwebt über dem Klub, seit dieser im Finanzverfahren der Premier League für schuldig befunden wurde und empfindliche Sanktionen drohen.

Forest dagegen ging aggressiv in die Zweikämpfe und vollendete drei Konter. Bei den beiden letzten Toren war Delap jeweils in der eigenen Hälfte gestartet und hatte mehrere Gegenspieler abgeschüttelt. Der Engländer ist Glasners Wunschspieler gewesen und Rekordeinkauf des Klubs: Im Sommer 2026 überwies Nottingham 52 Millionen Euro für ihn an den FC Chelsea. Dort hatte sich der 23-Jährige, der einst aus der Jugend von Manchester City hervorgegangen war, nicht durchsetzen können – unter anderem unter dem heutigen City-Trainer Maresca. Die Leistung der Mannschaft sei „abzusehen“ gewesen, befand Delap.

Nottingham-Forest-Besitzer Evangelos Marinakis hält Trainer Glasner bislang die Treue (Archivbild). Paul Marriott/Imago

Glasners Team zählte vor diesem Spieltag paradoxerweise statistisch zu den besten der Liga. Um hinsichtlich der dennoch ausgebliebenen Ergebnisse die Sinne zu sensibilisieren, verschärfte er vor der Partie den Ton. Schonungslos forderte Glasner, es müsse sich „alles“ ändern. „Wenn Umarmen nicht funktioniert, gibt es einen entgegengesetzten Weg“, sagte er. Diesmal nahm Glasner allerdings nicht wie bei Crystal Palace den Klub in die Pflicht, sondern seine Spieler. In der vergangenen Saison waren in Nottingham gleich vier verschiedene Cheftrainer gescheitert – erst Nuno Espírito Santo, dann Ange Postecoglou, Sean Dyche und Vítor Pereira. Zwar konnte der frühere 1860-Coach Pereira letztlich den Abstieg knapp vermeiden, doch zu seinem Entsetzen teilte ihm Nottingham per E-Mail am 30. Juni mit, die Zusammenarbeit zu beenden. Und zwar zwei Minuten vor Ablauf einer Frist um Mitternacht, nach der sich sein Vertrag per Klausel verlängert hätte.

Der Grund für die Trennung war, dass Marinakis Glasner von einem Engagement in Nottingham überzeugen konnte. Zwischen den beiden Männern kam es zum sogenannten Seafood-Schwur – benannt nach der Fischplatte, die Marinakis während des gemeinsamen Gesprächs in Athen auftischen ließ. Die Übereinkunft mündete in ein Gehalt für Glasner, das ihn zu einem Spitzenverdiener macht. Es liegt wohl im zweistelligen Millionenbereich. Im Gegenzug unterschrieb Glasner einen für seine Verhältnisse ungewöhnlich langen Dreijahresvertrag. Bislang hält sich der Klubpatron daran und stärkt seinem Coach den Rücken. Anders als zuletzt verfolgte Marinakis das Duell gegen Manchester City im Stadion, nach Abpfiff eilte er in die Katakomben. Nicht, um Glasner zu feuern – sondern um ihm zu gratulieren.