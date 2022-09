Nottingham Forest in der Premier League:21 Neue für 160 Millionen

Nottingham Forest in der Premier League

Von Sebastian Fischer

Die Verantwortlichen von Nottingham Forest hatten allen Grund zur Euphorie, als sie sich zu einer Planungsrunde trafen, die mit dem Wissen von heute zur Fußballgeschichtsschreibung gehört. Am 29. Mai hatte Nottingham vor 80 019 Zuschauern im Wembley-Stadion Huddersfield 1:0 geschlagen. Für den Europapokalsieger der Landesmeister von 1979 und 1980, einen der traditionsreichsten Klubs in England, bedeutete das die Rückkehr in die Premier League, nach 23 Jahren.