Interview von Sven Haist

Detailansicht öffnen Miteigentümer und Vorsitzender in Doppelfunktion: Steve Parish. (Foto: imago/MB Media Solutions)

Als einziger von sechs Premier-League-Vereinen aus London hat Crystal Palace sein Zuhause südlich der Themse. Fürs Gespräch lädt Steve Parish, 55, seit 2010 Miteigentümer und Chairman des Crystal Palace Football Club, allerdings in sein Büro nördlich der Themse ein, nach Soho, ins Herz der Hauptstadt. Parish erscheint im neuen Klubtrainingsanzug, mit Emblem und Initialen auf der Brust. Hinter seinem Schreibtisch hängen mehrere Palace-Trikots an der Wand - in den Originalfarben des Vereins: rot-blau gestreift.

SZ: Mister Parish, Ihr Stadtrivale FC Chelsea, der für gewöhnlich immer in blauen Trikots aufläuft, hat soeben ein Ausweichshirt auf den Markt gebracht, das dem Heimtrikot Ihres Klubs zum Verwechseln ähnlich sieht - versehen mit dem Hashtag #ItsAChelseaThing. Eine Ungehörigkeit!

Steve Parish: Ich fand den Re-Tweet unserer Medienabteilung sehr gelungen: "It is not though, is it?" (Das ist es nicht wirklich, oder?, Anm.) Ich kenne die Motivation von Chelsea nicht. Rot und Blau ist eine fantastische Farbmischung für einen Fußballklub, unsere Trikots sehen immer gut aus. Man könnte sagen, dass Nachahmung die aufrichtigste Form der Schmeichelei sei. Dennoch: Bleibt bei den eigenen Farben!

Haben Sie Roman Abramowitsch angerufen - von Eigentümer zu Eigentümer -, um sicherzustellen, dass Chelsea nicht sogar mit diesem Shirt gegen Palace antritt?

Nee, nee. Fürs Große und Ganze, über das wir uns Gedanken machen, hat das null Bedeutung. Wenn wir unsere weißen Auswärtsshirts tragen, könnte Chelsea dieses Trikot auswählen. Aber ich glaube nicht, dass wir das so zu sehen kriegen werden.

Kennen Sie Herrn Abramowitsch?

Ich habe guten Kontakt zu Steve Bruce und Marina Granovskaia, die Chelsea leiten. Abramowitsch habe ich noch nie getroffen.

Ist es bedauerlich, dass sich einige Klubbesitzer in England so selten blicken lassen?

Menschen arbeiten auf verschiedene Weise. Ich bin sehr auf die Mannschaft fokussiert. Ich will immer verstehen, was hier bei uns passiert, ich will den Trainer und Sportdirektor unterstützen können. Manche Besitzer zeigen sich eben nicht. Manchmal gibt es Probleme mit den Fans - vielleicht kommen sie deshalb nicht (lacht). Für die Führung eines Vereins gibt es keine Blaupause. Ich bin aber sicher, dass es nirgendwo einen erfolgreichen Klub gibt, der keine guten Leute an der Spitze hat.

Steve Parish, 55: Vom Nacht-und-Nebel-Einsteiger zum einflussreichen Chairman Im Sommer 2010 stand Crystal Palace zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte unmittelbar vor dem Bankrott. Das Unternehmen Rock Investments, das seinerzeit die Anteile am Crystal Palace Football Club hielt, ging ebenso pleite wie das dahinter stehende Geldhaus, wodurch die britische Großbank Lloyds die Kontrolle über den damaligen Fußball-Zweitligisten übernahm. Der Zustand des Vereins war derart miserabel, dass die Insolvenzverwalter in den Gesprächen mit Steve Parish über eine Übernahme des Klubs vermuteten, dass der sich einzig für das Grundstück des Stadions interessiere. Um seine ernsthaften Ambitionen an Palace zu dokumentieren, veröffentliche Parish ein 500 Worte langes Schreiben in einem Fanforum, das nur fünf Minuten später direkt bei Sky Sport News im Fernsehen zu sehen war. Am nächsten Morgen protestierten etwa 3000 Palace-Fans vor dem Hauptsitz von Lloyds in der Londoner Gresham Street für den Erhalt des Klubs. Für dreieinhalb Millionen Pfund übernahm Parish, 55, schließlich in einer Nacht- und Nebelaktion zusammen mit den Geschäftsleuten Martin Long, Jeremy Hosking und Stephen Browett zu gleichen Teilen den hoch verschuldeten Klub. Weder besaß das als CPFC 2010 bekannte Konsortium eine Aktionärsvereinbarung, noch hatte Parish je zuvor Browett getroffen. Sein Vermögen baute Parish - dem Palace seit Kindertagen am Herzen liegt und der in Stadionnähe aufgewachsen ist - als Gründer des weltweit operierenden Konzerns TAG aus. Unter seiner Leitung entwickelte er den kleinen Druckdienstleister zu einer breit gefächerten Design- und Produktionsagentur mit einem Jahresumsatz von 130 Millionen Pfund. Im Juli 2011 verkaufte Parish das Unternehmen an den Marketingdienstleister Williams Lea. In der seltenen Doppelfunktion als Miteigentümer und Vorsitzender eines Fußballvereins gelang es Parish, den Klub 2013 in die Premier League zu führen und in der höchsten Spielklasse zu etablieren. Gleichzeitig stieg er selbst zu einer der angesehensten und einflussreichsten Personen im englischen Fußball auf. Seit dem Einstieg der amerikanischen Investoren Josh Harris und David Blitzer bei Crystal Palace vor fünf Jahren, die über ihre Unternehmen auch mehrere Sportteams in den USA kontrollieren, hält Parish noch 18 Prozent der Anteile. Momentan plant Crystal Palace den Ausbau der heimischen Spielstätte Selhurst Park, um durch höhere Stadioneinnahmen finanziell den Anschluss zu Mittelklasseklubs wie Newcastle und West Ham herzustellen.

Was bedeutet es, Anteile an einem Verein in der besten Liga der Welt zu halten?

Es ist ein Privileg. Auf der einen Seite ist es ein Traum, der wahr wird - auf der anderen Seite bedeutet es enormen Druck. Für mich ist Fortschritt das entscheidende Kriterium. Wenn ich den sehe, bin ich glücklich. Ich will den Klub in einem besseren Zustand hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Mein Wunsch ist, Palace irgendwann als Topteam gegen ein Topteam spielen zu sehen. Solange meine Partner und ich die beste Lösung sind, bleibe ich dabei. Niemand wird einen Verein für immer besitzen. Deshalb muss man managen, wie man kommt und wie man geht. Meine Motivation ist, den Verein im Guten zu verlassen und positiv in Erinnerung zu bleiben.

In Deutschland gibt es seit Jahren Diskussionen um die "50+1-Regel", die sicherstellen soll, dass der Verein das Sagen in der Profiabteilung behält und nicht die Stimmmehrheit an Investoren verliert.

Ich erinnere mich an einen Besuch bei Harald Strutz, der 25 Jahre Präsident von Mainz 05 war. Für so lange Zeit wiedergewählt zu werden, ist eine unglaubliche Leistung, weil es im Fußball sehr schwierig ist, Fans über 25 Jahre für sich zu gewinnen - wäre vielleicht gut, wenn das Besitzer in England auch tun müssten. Die 50+1-Regel erschwert allerdings die Entwicklung eines Klubs. Fußball ist ein äußerst kapitalintensives Geschäft. Die Bilanz bei Chelsea zeigt, dass dort etwa anderthalb Milliarden Pfund investiert wurden, die jetzt vermutlich, zwei, drei Milliarden wert sind.

Summen, die in der Bundesliga unvorstellbar sind - aber wird Ihnen in der superreichen Premier League als Chef des eher beschaulichen Palace nicht bange, sportlich und finanziell abgehängt zu werden?

Das Vermögen der Eigentümer ist nur relevant, wenn sie auch bereit sind, unbegrenzte Mittel in den Klub zu stecken. Daher bemesse ich den Erfolg nicht am Wohlstand eines Besitzers. Meiner Erfahrung nach hält die Zahlungsbereitschaft nicht ewig an. Einer der großen Mythen des Reichtums ist, dass Menschen, wenn sie ein großes Vermögen haben, verschwenderisch mit Geld umgehen. Das stimmt nicht. Niemand mag auf Dauer nur Schecks ausstellen. Irgendwann hat man die Nase voll.

In diesem Sommer hat Chelsea jedoch vier Zugänge, darunter die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner, für mehr als 200 Millionen Euro verpflichtet. Kaum anzunehmen, dass diese teuren Transfers ohne die Gaben des russischen Oligarchen möglich gewesen wären. Ist das nicht Wettbewerbsverzerrung?

Ich bin überzeugt, dass die große Mehrheit der Klubs innerhalb der Regularien des Financial Fairplay operiert (Reglement, das der finanziellen Unterstützung von Eigentümern Grenzen setzt, Anm.). Ich weiß ganz sicher, dass auch Chelsea durch das FFP eingeschränkt ist. Ich selbst musste 2019 unser Eigengewächs Aaron Wan-Bissaka verkaufen (für 55 Millionen Euro zu Manchester United, Anm.), um sicherzugehen, dass wir die Auflagen erfüllen. Ich sage nicht, dass wir sonst die Grenzen überschritten hätten, es wäre aber eng geworden bei einer weiteren Saison ohne Spielerverkäufe. Wenn man eine Regelung wie das FFP hat, ist es wichtig, dass alle dahinterstehen und die Regeln verfeinern. Andernfalls würde das viele Geld der besonders reichen Besitzer den Wettbewerb massiv verzerren. Diese Summen sind sehr weit weg von dem, was mir für Palace zur Verfügung steht.

Sind Sie neidisch auf die Kaufkraft von Klubs wie Chelsea oder Manchester City?

Natürlich sind wir das. Andererseits ist es fantastisch für die Liga, dass Chelsea diese Beträge ausgeben kann, um Supertalente in die Liga zu bringen. Man muss eine Balance finden zwischen dem US-amerikanischen System, das derart verrückt ist, dass jedes Jahr keiner weiß, wer Champion wird - und einem System, in dem große Namen existieren, man aber als kleinerer Klub ermutigt wird, auch ein großer zu werden.

Glauben Sie angesichts Ihrer finanziellen Unterlegenheit ernsthaft daran, den Anschluss nach oben schaffen zu können?

Wenn wir das nicht tun würden, müssten wir einpacken und gehen. Wir können doch nicht aufgeben! Vor vier Jahren hat Leicester die Liga gewonnen, so etwas ist also noch möglich: durch Investment, Leistung, Scharfsinn und Geschick. Wir sehen gerade, dass Leicester und Wolverhampton es geschafft haben, vorzudringen in die "Top-Six" der Liga (Liverpool, Man City, Man United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Anm.). Man kann immer die eigenen Nachteile aufzählen. Aber es gibt auch Schattenseiten bei den Großvereinen. Die müssen sehr viel Geld für Spieler ausgeben. Früher hing die Ablöse von der Qualität des Spielers und des verkaufenden Klubs ab. Jetzt wird sie daran bemessen, zu welchem Klub ein Spieler wechselt. Wenn man in den Schuhen der Spitzenteams steckt, ist nicht alles Gold, was glänzt.

Trotzdem: Seit 25 Jahren hat es - abgesehen von Leicester - nur fünf unterschiedliche Meister in England gegeben. Welcher Favorit setzt sich in dieser Saison durch?

Wirklich schwer zu sagen, dafür beachte ich den Titelkampf zu wenig. Ich glaube, dass es für Chelsea kompliziert wird, die vielen neuen Spieler sofort zusammenzuführen. Auch Liverpool wird es nicht leicht haben nach dem Titelgewinn. Für mich bleibt Manchester City mit Trainer Pep Guardiola am schwierigsten zu schlagen - weil sie den besten Spieler der Liga haben.

Kevin De Bruyne?

Ja, es gibt nichts, was er nicht kann. Es ist schon schlimm genug, was er mit dem Ball am Fuß anstellt. Aber dann rennt er selbst gegen Spielende auch noch an den eigenen Strafraum zurück, um ein Gegentor zu verhindern. Seine Einstellung ist unglaublich.

Wie finden Sie Jürgen Klopp, der Liverpool erstmals seit 1990 zum Titel coachte?

Klopp ist sensationell. Der Kerl ist die ganze Zeit so positiv, er scheint Fußball inständig zu lieben. Jedes Training mit ihm muss eine fantastische Erfahrung sein, man wartet immer darauf, was er zu sagen hat. Er ist schon jetzt eine sehr wichtige Person in der Historie der Premier League.

Hat sich die Qualität der Liga erhöht, seit Klopp und Guardiola hier arbeiten?

Man hat gegen beide einen Vorteil: They have to beat you! Die müssen gegen uns gewinnen, ein Unentschieden ist für sie nicht genug. Wir haben eine gute Bilanz gegen die Topteams. Eine Legende dieser Liga ist, dass man gegen direkte Konkurrenten gewinnen muss, um den Klassenverbleib zu sichern. Aber man kann nicht alle Spiele gegen gleichstarke Teams gewinnen. Für uns ist es teils sogar schwieriger, wenn wir mal der Favorit sind. Wir spielen auf Konter, wir können keinen zu Tode spielen.

Am Samstag startet die neue Saison für Crystal Palace - zu Hause gegen Southampton. Was ist Ihre Ambition? Ist mehr drin als der erneute Klassenverbleib?

Für mich ist es sinnlos, einfach nur in der Premier League bleiben zu wollen, ohne im Hintergrund etwas Größeres zu entwickeln. Ich will uns in Europa sehen. Ich will mit Chelsea konkurrieren und erleben, dass es keine große Sache mehr ist, wenn das Chelsea-Trikot so aussieht wie ein Palace-Shirt, weil wir ihnen in gewisser Weise ebenbürtig sind. Das ist es, wonach wir jeden Tag streben. Ich glaube: Es ist möglich!

Das hört sich angriffslustig an - aber in der Vorsaison lag Palace 23 Punkte hinter Chelsea und 56 hinter Meister Liverpool.

In zwei, drei Jahren ist der Weg nach oben kaum möglich, zumal akute Probleme oft den langfristigen Plan torpedieren. Wenn man als Fünftletzter im Januar in Abstiegsgefahr ist, fällt es schwer, einen 21-Jährigen zu kaufen, von dem man denkt, dass er in Zukunft viel Geld wert sein kann - weil man erst mal in der Liga bleiben muss. Leider hat Crystal Palace auch keinen großen Namen, wir sind nicht Nottingham Forest, die schon den Europacup gewonnen haben. Mit dem richtigen Maß an Investition kann man sich jedoch als Klub in eine Position verbessern, wo dann vielleicht ein neuer Mister Abramowitsch auftaucht - und Palace in die Champions League bringt.

Sind Sie auf der Suche nach so jemandem?

Immer! Es ist mein Klub, ich bin Palace-Fan, seit ich vier Jahre alt war. Dieser Klub ist seit 43 Jahren nie aus den ersten beiden Ligen abgestiegen. Ich will, dass wir gut abschneiden, eine solide Basis und Infrastruktur haben. Seit ich hier bin, haben alle enorme Arbeit geliefert. Nun müssen wir uns auf die nächste Stufe konzentrieren.

Wie kann sich Palace von anderen Mittelklasseklubs abheben in England?

Wir sind ein aufregender städtischer Klub mit Ecken und Kanten, ein typischer Außenseiterverein. In Süd-London leben 2,8 Millionen Menschen - und es gibt nur einen Premier-League-Klub. Wir haben eine echte Einzigartigkeit. Wir haben wohl das größte Einzugsgebiet für Fans und Talente aller bedeutenden Erstligisten in der Welt. Es gibt außer uns keinen anderen Klub südlich der Themse bis hin zur Küste.

Trotz des Potenzials für Talente beschäftigt Palace mit Roy Hodgson, 73, den ältesten Trainer in der Geschichte der Liga. Und in der Vorsaison hatte man mit im Schnitt 28,7 Jahren die älteste Mannschaft. Erfahrung - ist das Ihre Nische?

Das denke ich nicht. Wenn es so leicht wäre, würde ja jeder einen erfahrenen Kader haben (lacht). Wir haben allerdings realisiert, dass wir uns langsam neu aufstellen und den Kader verjüngen müssen.

Mit dem niederländischen Trainer Frank de Boer hatten Sie 2017 mal versucht, den Spielstil zu verändern. Palace legte mit sieben Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:17 den schlechtesten Start der Liga-Historie hin, und de Boer war schnell weg.

Stimmt, wir wollten damals vermehrt Ballbesitz und haben das mit Frank zu schnell gewollt. Jetzt haben wir die Qualität im Kader, um jüngere Spieler gezielt einzubauen. Eberechi Eze, 22 (für 20 Millionen Euro von Queens Park gekommen, Anm.), Nathan Ferguson, 19, und Tyrick Mitchell, 21, sind nah dran an der Startelf - drei Spieler, die unseren Altersschnitt drücken würden.

Ihre Jugendakademie wurde mit dem Status "Kategorie 1" ausgezeichnet. Um ihren besten Spieler Wilfried Zaha, 27, einst bei Palace groß geworden, gibt es ständig Wechselgerüchte. Können Sie ihn halten?

Es ist nicht immer die beste Entscheidung, einen Spieler nicht zu verkaufen. Liverpool hat Philippe Coutinho nach Barcelona ziehen lassen und danach die Liga gewonnen, weil die Einnahmen für ihn sinnvoll reinvestiert wurden. Unsere Fans wären natürlich viel glücklicher, wenn wir elf Spieler auf dem Platz hätten, deren Wurzeln in Süd-London liegen. Wir haben 212 Jungs in unserer Nachwuchsabteilung, dort lernen sie Teamwork, überstehen schwierige Momente des Erwachsenwerdens und tun keine falschen Dinge mit falschen Leuten an falschen Orten. Bei den Investitionen in die Akademien geht es um mehr, als nur einen Spieler für die erste Mannschaft zu finden. Hier zeigt sich, wie sehr man die Gesellschaft erreicht und die Arme um sie legt. Als Fußballklub ist man fast wie eine Kathedrale der Hoffnung - etwas, das die Menschen an schlechten Tagen aufheitert.

Momentan beschäftigen die Menschen in England vor allem zwei Themen: Corona und Brexit. Welche Auswirkungen wird der Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union auf den Fußball haben?

Der Brexit bedeutet eine massive Veränderung für den europäischen Fußball und bietet uns in England eine große Chance. Bisher haben die Klubs der Premier League aufgrund des Transfersystems einen großen Teil ihres Geldes, allen voran der TV-Einnahmen, auf dem Spielermarkt wieder umverteilt, nach Frankreich, Belgien oder Deutschland. Der Grund ist, dass wir kein sinnvolles Arbeitserlaubnissystem in unserem Land haben. Der Brexit dient nun hoffentlich als Katalysator, das zu ändern.

Detailansicht öffnen Kick-off in der Premier League: Auch die Rot-Blauen von Crystal Palace (links: Wilfried Zaha, gegen Manchester-City-Profi Cancelo) legen los. (Foto: imago images/PA Images)

Das britische Immigrations-System für Nicht-EU-Ausländer ist eines der restriktivsten in Europa. Von 2021 an könnten neue Regelungen zwar die Wechsel von Profis aus der EU auf die Insel erheblich erschweren - aber Transfers von Nicht-EU-Ausländern könnten leichter werden.

Ja. Ein deutscher Verein kann einen Spieler günstig aus der US-Liga holen und ihm eine Arbeitserlaubnis geben, die wir ihm nicht bieten können - und den Spieler später für 20, 50 oder 60 Millionen an uns verkaufen. Auf diese Weise haben wir riesige Ausgaben gegenüber den anderen europäischen Ligen. Mit dem neuen Arbeitsgenehmigungssystem sind wir ab Januar hoffentlich selbst in der Lage, weniger bekannte Talente aus allen Ligen der Welt zu holen - und später eventuell teuer zu verkaufen.

Mit einem öffentlichen Schreiben im Mai trugen Sie wesentlich dazu bei, dass die unterbrochene Saison in der Premier League zu Ende gespielt wurde. Wie es aussieht, geht es mindestens bis Oktober ohne Zuschauer weiter. Was ist Ihre Idee, um wieder Fans ins Stadion zu bekommen?

Ich will in einer sehr diffizilen Lage nicht überkritisch sein mit der Regierung. Allerdings frage ich mich, ob es vernünftig ist, Abermilliarden für ein Arbeitsplatzerhaltungsprogramm auszugeben, aber nicht an jeder Straßenecke Teststationen zu haben. Wir sind hier in Soho: Geschäfte und Restaurants sterben aus, es sind kaum Menschen auf den Straßen. Es ist wahnsinnig, was wir hier machen. Für mich ist großflächiges Testen die einzige Lösung.

Premierminister Boris Johnson sagt, Massentests an Flughäfen könnten "ein falsches Gefühl von Sicherheit" vermitteln.

Wir haben es doch in der Premier League bewiesen mit zwei Tests pro Woche. Gab es einen großen Krankheitsausbruch in einem Team? Nein! Das war das perfekte Experiment. Und falls sich Unternehmen die Tests nicht leisten können: Warum kommt die Regierung nicht dafür auf? 130 Pfund pro Test wären viel weniger Geld, als die Gehälter der Angestellten zu übernehmen.

Wie lange kann es sich die englische Liga leisten, ohne Zuschauer zu spielen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute unser aktuelles Produkt noch lange mit demselben Enthusiasmus verfolgen werden. Es ist weder ein schönes Erlebnis vor Ort noch am TV. Jetzt wäre die Zeit, um die Wichtigkeit der Fans zu realisieren. Und es geht nicht nur um ein paar Zuschauer, sondern um volle Stadien. Mir ist fast egal, wie viel das kostet. Wenn wir jeden Fan testen müssen, testen wir jeden. Denn wir laufen Gefahr, viel mehr Geld zu verlieren, wenn wir unser Produkt weiter schädigen. Im Oktober werden wir hoffentlich einige Zuschauer im Stadion haben - und im November volle Arenen. Das muss das Ziel sein. Wir können nicht ewig so weitermachen.

In der Pandemie profitieren die englischen Klubs besonders von ihren vermögenden Eigentümern und den üppigen TV-Verträgen. In der Vorsaison nahm Crystal Palace als Tabellen-14. durch nationale und internationale Fernsehrechte 120 Millionen Euro ein. In Deutschland kommt der 1. FC Köln mit derselben Platzierung bloß auf knapp 45 Millionen Euro. Ist die Premier League in der Fernsehvermarktung finanziell uneinholbar ?

International gesehen: ja. Wir haben die Reichweite Großbritanniens in die Welt hinaus, die Sprache, die tiefe Liebe zum Fußball. Und es gab gute Entscheidungen, an welche Sender die Rechte vergeben wurden. National dagegen sehe ich keinen Grund, warum Deutschland weniger Einnahmen erzielen sollte als England. Wir haben halt den Vorteil, dass zwei große Sender, Sky und British Telecom, die Übertragungsrechte gegeneinander ausfechten.

Im Europapokal haben sich die Premier-League-Klubs dennoch nicht mit Ruhm bekleckert. Das Aus von Manchester City im Viertelfinale gegen Lyon konterkarierte das Image der "besten Liga der Welt".

Wir können eh nie wirklich gewinnen in der Champions League. Wenn wir uns gut präsentieren, wird beklagt, dass wir in der Premier League zu viel Geld haben. Und wenn wir schlecht abschneiden, soll sich das negativ auf unsere Reputation auswirken. Ich glaube nicht, dass beides miteinander korreliert. Die Premier League liefert überzeugende Inhalte. An manchen Tagen kann auch Crystal Palace einem der Topteams ein Spiel liefern, dass es wert ist, überall gesehen zu werden.

Sie haben sicher auch den Champions-League-Finalsieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain verfolgt?

Fantastisch, eine klassisch effiziente, deutsche Maschine! Aber lassen Sie mich eine Story zu Alphonso Davies erzählen: Als er mit 15, 16 in einer Fußballschule in Edmonton war, wo meine Schwester lebt, hat sie ihn mir empfohlen. Wir sind extra nach Kanada geflogen, um uns den Spieler anzuschauen. Wir wollten ihn verpflichten, aber wir konnten wieder mal keine Arbeitsgenehmigung in England bekommen!

Hätten Sie Davies, das heutige Bayern-Juwel, wirklich bekommen?

True Story! Ich habe noch alle Mails. Ich bin sicher, dass er interessiert gewesen wäre, zu uns zu kommen - und wir waren sehr früh dran! Daher war ich etwas hin und her gerissen, als ich nun die Bayern geguckt habe. Mich freut es aber für Alphonso. Und Bayern gewinnen zu sehen, ist gut, weil das zwar ein reicher, aber ein sich selbst tragender Verein ist. Ich sehe eine Mannschaft, die größer ist als die Summe ihrer Einzelteile. Und was erwartet man als Chairman von einem Trainer? Genau das!