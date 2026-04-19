Zum Hauptinhalt springen

Premier LeagueManchester City macht den Titelkampf spannend

Lesezeit: 1 Min.

Hatten sich einiges zu sagen: Arsenal-Verteidiger Gabriel (l.) und Erling Haaland.
Hatten sich einiges zu sagen: Arsenal-Verteidiger Gabriel (l.) und Erling Haaland. Martin Rickett/AP
  • Der FC Arsenal verliert das Topspiel gegen Manchester City mit 1:2 und droht die erste englische Meisterschaft seit 22 Jahren zu verspielen.
  • Arsenal führt die Tabelle mit nur noch drei Punkten Vorsprung vor Manchester City an, das ein Spiel weniger absolviert hat.
  • Manchester City könnte mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch gegen Burnley dank besserer Tordifferenz neuer Tabellenführer werden.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Im Duell Erster gegen Zweiter verliert der FC Arsenal 1:2 gegen Manchester City – und droht die englische Meisterschaft zu verspielen.

Der FC Arsenal droht die erste englische Fußball-Meisterschaft seit 22 Jahren zu verspielen. Der schwächelnde Tabellenführer verlor das Topspiel bei Manchester City trotz eines Treffers von Kai Havertz mit 1:2 (1:1). Damit haben die Londoner nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger. Man City hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnte schon bald vorbeiziehen.

Die Gastgeber von Coach Pep Guardiola gingen in der von Beginn an intensiven Partie im Etihad-Stadion bereits nach einer Viertelstunde durch den starken Rayan Cherki in Führung. Der Franzose setzte sich im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durch und traf ins lange Eck.

FC Bayern München
:Der gnadenlose deutsche Meister

15 Punkte und 50 Tore Vorsprung: Der FC Bayern schlägt Stuttgart mit 4:2 und ist vier Spieltage vor Schluss endgültig nicht mehr einzuholen. Gefeiert? Wird kaum. Es gibt ja noch mehr zu gewinnen.

SZ PlusVon Markus Schäflein

Doch die Führung hielt nicht einmal zwei Minuten, denn kurz darauf nutzte Havertz (18.) einen schweren Patzer von City-Keeper Gianluigi Donnarumma. Der Nationalspieler blockte den Klärungsversuch des Italieners und beförderte den Ball direkt ins Tor. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Nach dem Seitenwechsel wurde Man City zunehmend die spielbestimmende Mannschaft. Zwar hatte auch Arsenal hochkarätige Chancen zur Führung, aber Eberechi Eze und Gabriel trafen jeweils den Pfosten. Man City erhöhte den Druck und belohnte sich durch den Treffer von Erling Haaland (65.), der in einer unübersichtlichen Situation im Strafraum am schnellsten reagierte.

Kurz darauf kam es zu einer kuriosen Situation, als Arsenals Gabriel so stark an Haalands Trikot zog, dass es riss und der Norweger sich umziehen musste. In der Schlussphase gerieten Gabriel und Haaland aneinander. Beide kassierten dafür Gelb. In der Nachspielzeit köpfte Havertz den Ball über die Latte.

Nach 33 Spielen führt Arsenal die Tabelle mit 70 Punkten an, aber womöglich nicht mehr lange. Manchester City bestreitet am kommenden Mittwoch sein Nachholspiel beim FC Burnley. Mit einem Sieg dort würde City nach Punkten gleichziehen, wäre dank der dann besseren Tordifferenz aber neuer Spitzenreiter.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Spanischer Pokal
:Matarazzo schreibt Geschichte

Der ehemalige Bundesligatrainer gewinnt mit San Sebastián den spanischen Pokal – es ist der erste Titel für einen US-Coach in einer großen europäischen Liga.

Von Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite