Internationaler Fußball:ManCity patzt - Chance für Liverpool

Tabellenführer Manchester City gibt bei Crystal Palace unverhofft Punkte ab. In Spanien lässt Karim Benzema einen anderen berühmten Franzosen hinter sich.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat im Titelkampf mit dem FC Liverpool zwei Punkte liegen gelassen. Das Team von Startrainer Pep Guardiola kam am Montag bei Crystal Palace nicht über ein 0:0 hinaus und liegt nach dem 2:0-Sieg der Reds bei Brighton & Hove Albion am Samstag nur noch vier Punkte vor dem Verfolger.

Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp könnte mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) beim FC Arsenal bis auf einen Zähler an den Titelverteidiger heranrücken. Vor zwei Monaten hatte der Vorsprung noch elf Punkte betragen. City dominierte im Selhurst Park zwar über weite Strecken und hatte auch die besseren Torchancen. Joao Cancelo (27.) und Kevin De Bruyne (58.) hatten Pech mit Pfostenschüssen. Am 10. April kommt es zum Showdown mit Liverpool.

Torschütze Benzema lässt Thierry Henry hinter sich

Der spanische Fußball-Rekordchampion Real Madrid ist seinem 35. Meistertitel wieder einen Schritt nähergekommen. Die Königlichen gewannen mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos beim Abstiegskandidaten Real Mallorca 3:0 (0:0) und behaupteten ihre souveräne Tabellenführung damit erfolgreich. Zehn Runden vor Saisonschluss hat Real zehn Punkte Vorsprung auf den Verfolger FC Sevilla.

Detailansicht öffnen In Torlaune: Karim Benzema. (Foto: Francisco Ubilla/dpa)

Vinicius Junior (55.) sowie Champions-League-Held Karim Benzema mit einem Doppelpack (77., Foulelfmeter und 82.) erzielten die Treffer für das Team von Trainer Carlo Ancelotti. Benzema avancierte durch seine Treffer zu Frankreichs erfolgreichstem Torschützen. Der Mittelstürmer erzielte seine Tore Nummer 412 und 413 in einem Vereins- oder Länderspiel und ließ damit Thierry Henry (411 Treffer) hinter sich.

Im Real-Trikot erhöhte Benzema seine Ausbeute auf nunmehr 311 Treffer, nachdem der Torjäger zuvor schon für Olympique Lyon 66-mal und für die französische Nationalmannschaft 36-mal getroffen hatte.