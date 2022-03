Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers holte am Samstag bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Serie.

Rekordmeister Manchester United feierte am Samstagabend dank Cristiano Ronaldo im Duell um einen Champions-League-Platz einen wichtigen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur und vergrößerte den Abstand zu den Londonern auf fünf Punkte. Der fünfmalige Weltfußballer war als dreifacher Torschütze (12./38./81.) überragender Mann in der Mannschaft von Coach Ralf Rangnick.

Mit 807 Treffern ist der 37-Jährige jetzt erfolgreichster Torschütze der Geschichte in offiziellen Spielen und löste den Tschechoslowaken Josef Bican (805) ab. Seinen zweiten Treffer bereitete der Ex-Dortmunder Jadon Sancho vor. Für die Spurs glich Harry Kane (35., Handelfmeter) zwischenzeitlich zum 1:1 aus, United-Abwehrchef Harry Maguire (72.) unterlief ein Eigentor zum 2:2.

Leichter fiel Liverpool der Erfolg. Vier Tage zuvor hatten die Reds im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand verloren (0:1), damit aber dennoch das Viertelfinale erreicht. Am Samstag nun sorgte Luis Diaz (19.) nach starker Vorarbeit des früheren Schalkers Joel Matip für die Führung, Star-Angreifer Mohamed Salah (61.) erhöhte per Handelfmeter.