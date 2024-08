Und wieder kommen zwei Ehemalige: In Manchester lassen sie den umstrittenen Trainer Erik ten Hag eine kuriose Transferpolitik betreiben. Davon profitiert nun sogar der FC Bayern, der für de Ligt und Mazraoui viel Geld bekommt.

Von Sven Haist, Manchester

Kaum ein anderer Spitzenverein hat in den vergangenen Jahren eine so auf den Trainer zugeschnittene Transferpolitik verfolgt wie Manchester United. Seit der Verpflichtung von Erik ten Hag im Sommer 2022 hat der Klub nahezu ausschließlich Spieler geholt, die diesem aus seiner Heimat Niederlande bekannt waren oder mit denen er zuvor schon beim FC Utrecht und bei Ajax Amsterdam zusammengearbeitet hatte. Inzwischen verfügt ten Hag im Kader über so viele Akteure ähnlichen Profils, dass es sich kaum mehr um Wunschspieler, sondern im Grunde um ein Wunschteam handelt.