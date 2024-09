Von Sven Haist, Manchester

Nach dem Debakel gegen den FC Liverpool wirkte Erik ten Hag ähnlich orientierungslos wie zuvor seine Spieler. Der Trainer von Manchester United stand im Mittelkreis und wusste offenbar nicht, wohin er laufen sollte. Er drehte sich in alle Richtungen um – und trottete dann, ausgerechnet, seinen Spielern nach. Die hatten sich soeben aufgemacht, um sich bei den nur noch spärlich im Old Trafford vorhandenen Fans für die Unterstützung zu bedanken. Auch ten Hag spendete ihnen Beifall, so wie er das - betont ausführlich – schon vor der ersten und zweiten Halbzeit getan hatte.