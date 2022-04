Von Sven Haist, Liverpool

Zumindest unmittelbar vor der zweiten Halbzeit gelang es Manchester United, den Ball für sich zu beanspruchen. In der eigenen Spielhälfte passten sich die Profis gegensei­tig das Spielgerät zu, ohne dass die Spieler des FC Liverpool eine Chance hatten, die Zuspiele zu stoppen. Jedes Zuspiel quittierten die Zuschauer an der Anfield Road mit einem wohlwollenden: "Olé". Allerdings, das war der Spott hinter der Anfeuerung, hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder begonnen, weil die Funkausrüstung des Schiedsrichters Martin Atkinson getauscht werden musste. Auf der Insel hieß es hinterher zugespitzt, es sei die einzige Szene gewesen, in der United gegen den Titelanwärter Liverpool an den Ball gekommen sei.