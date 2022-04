Erik ten Hag sorgte mit Ajax Amsterdam vor allem in der Champions League für Aufsehen.

Der ehemalige Münchner Amateurtrainer Erik ten Hag soll den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United zurück zu alter Stärke führen. Der 52 Jahre alte Niederländer kommt wie erwartet im Sommer von Ajax Amsterdam zu den Red Devils und erhält einen Vertrag bis 2025. Das gab der Klub von Interimsteammanager Ralf Rangnick bekannt. Der Kontrakt enthält zudem eine Option auf eine weitere Saison.

Ten Hag, beim FC Bayern von 2013 bis 2015 Coach der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, sprach von einer "großen Ehre". Er sei "fest entschlossen, eine Mannschaft zu entwickeln, die den Erfolg liefern wird", den die United-Fans verdienten. Ajax nach viereinhalb "unglaublichen" Jahren zu verlassen sei "schwierig", bekannte er.

Uniteds Klubdirektor John Murtough nannte ten Hag, der mit dem niederländischen Rekordmeister 2019 und 2021 das Double gewann, einen der "spannendsten und erfolgreichsten Trainer Europas". Er stehe für attraktiven Angriffsfußball, setze auf die Jugend und habe die Bosse in den Gesprächen "tief beeindruckt". Rangnick spielte bei der Verpflichtung seines Nachfolgers eine Schlüsselrolle. Er soll United nach Ablauf der Saison in beratender Tätigkeit erhalten bleiben, seine genaue Rolle ist offen.

Titelverteidiger Manchester City hat in der englischen Premier League die Tabellenführung zurückerobert. Nur einen Tag nachdem der FC Liverpool durch einen 4:0-Sieg gegen Manchester United Platz eins übernommen hatte, verdrängte Man City die Reds am Mittwochabend mit einem 3:0 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion wieder von der Spitze. Riyad Mahrez (53. Minute), Phil Foden (65.) und Bernardo Silva (82.) trafen zuhause für das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola.

Sechs Spieltage vor dem Ende der spannenden Premier-League-Saison hat Man City nur einen Zähler Vorsprung vor der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Die Reds belegen den zweiten Platz mit deutlichem Abstand vor dem Tabellendritten FC Chelsea. Die Londoner, für die es in der Liga nur noch um die Qualifikation für die Champions League geht, verloren am Mittwoch überraschend mit 2:4 (2:2) gegen den zuletzt kriselnden FC Arsenal.

Eddie Nketiah (13./57.), Emile Smith Rowe (27.) und Bukayo Saka (90.+2/Foulelfmeter) trafen an der Stamford Bridge für die Gäste. Pokalfinalist Chelsea - ohne seinen angeschlagenen deutschen Abwehrspieler Antonio Rüdiger - kam durch Timo Werner (17.) und César Azpilicueta (32.) zweimal zum Ausgleich. "Wir haben fünf der sechs gefallenen Tore selber geschossen", sagte Chelsea-Coach Thomas Tuchel, der aber auch Selbstkritik übte: "Die taktischen Lösungen waren nicht optimal. Wir müssen eine Lösung finden. Im Moment habe ich keine."

Besonders ärgerlich für die Blues: Arsenals Doppeltorschütze Nketiah hatte in seiner Jugend lange für Chelsea gespielt, war dort aber für nicht gut genug befunden worden. Deshalb heuerte er mit 16 Jahren beim Rivalen im Norden von London an.

Spanien: Real steht vor dem Titelgewinn

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid eilt weiter in Richtung des 35. Titels in der Primera División. Die Königlichen gewannen am Mittwochabend bei CA Osasuna mit 3:1 (2:1) und können nach 33 von 38 absolvierten Spielen nur noch theoretisch abgefangen werden. Der Tabellenzweite Atlético Madrid liegt bereits aussichtslos 17 Punkte zurück. Der FC Barcelona ist Dritter mit 18 Zählern weniger als Real, hat aber noch zwei Spiele mehr zu absolvieren als die beiden Klubs aus Madrid. Der frühere Münchner David Alaba (12. Minute), Marco Asensio (45.) und Lucas Vázquez (90.+6) trafen für Real, Karim Benzema vergab zudem zwei Elfmeter (51./58.). Ante Budimir (13.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Frankreich: PSG braucht noch einen Punkt

Paris Saint-Germain ist die französische Fußball-Meisterschaft so gut wie sicher. Das Ensemble aus der Hauptstadt kam am Mittwochabend bei Angers SCO zu einem 3:0 (2:0). Zu selben Zeit setzte sich Verfolger Olympique Marseille gegen den FC Nantes mit 3:2 (1:2) durch. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat das Team um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé weiter 15 Punkte Vorsprung auf Marseille und die klar bessere Tordifferenz. PSG steht damit vor der achten Meisterschaft seit 2013. Nur AS Monaco 2017 und OSC Lille 2021 unterbrachen die Pariser Titelserie.

In Angers trafen Mbappé (28.), Sergio Ramos (45.+2) und Marquinhos (77.) zum überlegenen Erfolg für die Gäste. Dass PSG noch nicht endgültig über die Meisterschaft jubeln durfte, lag an Amine Harit. Der Ex-Schalker rettete mit seinem Treffer in der 75. Minute gegen Nantes den Sieg für Olympique. Die Südfranzosen hatten bereits zweimal zurückgelegen.