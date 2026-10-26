Ein Klub versagt auf allen Hierarchieebenen: Manchester United agiert so schlecht wie zuletzt in der Saison 1921/22, Trainer Michael Carrick droht die Entlassung – mal wieder mit Verspätung.

Während des nächsten sportlichen Totalausfalls ihrer Mannschaft entrollten die Fans von Manchester United auf dem Stretford End im Old Trafford ein riesiges Banner in den Vereinsfarben. Auf schwarzem Grund zeichneten sich in weißen Konturen die Gesichter dreier großer Persönlichkeiten des Klubs ab – von links nach rechts Éric Cantona, Roy Keane und Bryan Robson. Darunter prangte in roter Schrift ein einziges Wort: „Standards“. Auch die deutsche Übersetzung – Maßstäbe – klingt alarmierend. Cantona, Keane und Robson waren in ihren jeweiligen Epochen charismatische Anführer, die sich und ihren Mitspielern alles abverlangten. Sie verkörperten unbändigen Ehrgeiz, kompromisslosen Wettbewerbsgeist und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.