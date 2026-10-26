Zum Hauptinhalt springen

Krise bei Manchester UnitedSonnenfinsternis über Old Trafford

Lesezeit: 4 Min.

Die Spieler von Manchester United trotten nach der 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth unter den Pfiffen der Fans vom Platz.
Die Spieler von Manchester United trotten nach der 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth unter den Pfiffen der Fans vom Platz.
Foto: Every Second Media/Imago

Ein Klub versagt auf allen Hierarchieebenen: Manchester United agiert so schlecht wie zuletzt in der Saison 1921/22, Trainer Michael Carrick droht die Entlassung – mal wieder mit Verspätung.

Von Sven Haist, London

SZ bei Google bevorzugen

Während des nächsten sportlichen Totalausfalls ihrer Mannschaft entrollten die Fans von Manchester United auf dem Stretford End im Old Trafford ein riesiges Banner in den Vereinsfarben. Auf schwarzem Grund zeichneten sich in weißen Konturen die Gesichter dreier großer Persönlichkeiten des Klubs ab – von links nach rechts Éric Cantona, Roy Keane und Bryan Robson. Darunter prangte in roter Schrift ein einziges Wort: „Standards“. Auch die deutsche Übersetzung – Maßstäbe – klingt alarmierend. Cantona, Keane und Robson waren in ihren jeweiligen Epochen charismatische Anführer, die sich und ihren Mitspielern alles abverlangten. Sie verkörperten unbändigen Ehrgeiz, kompromisslosen Wettbewerbsgeist und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

Zur SZ-Startseite

Harry Kane vor dem Ballon d’Or
:Goldene Tore, goldene Pässe, goldener Ball?

Harry Kane ist einer der Favoriten auf den Ballon d’Or.﻿ Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Der Stürmer des FC Bayern ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite