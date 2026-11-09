Die Anhänger von Aston Villa verpassten der Dauerkrisensaison von Manchester United in der Premier League einen gebührenden Cliffhanger. „You are going down with City“, intonierten sie im Old Trafford. Auch auf Deutsch klingt der Spott nicht weniger beißend: Ihr werdet gemeinsam mit eurem Stadtrivalen Manchester City absteigen. Doch anders als die üblichen Frotzeleien zwischen den rivalisierenden Fanlagern auf der Insel führte die Parole ein Szenario vor Augen, das noch vor Kurzem undenkbar erschien: Am Saisonende könnte der Fußballriese Manchester, der dank seiner beiden Weltmarken insgesamt 30 englische Meisterschaften vereint, empfindlich schrumpfen. City droht der Absturz wegen vorgeworfener Bilanzmanipulationen am grünen Tisch , United wegen sportlichen Versagens auf dem grünen Rasen.

Am Sonntagabend beendete Manchester United den zehnten Spieltag der Premier League mit einem absurden 4:4 (2:2) gegen Aston Villa und rutschte in der Tabelle auf Rang 18 ab – einen Abstiegsplatz. Erstmals seit genau 40 Jahren befindet sich der Klub damit zu diesem Saisonzeitpunkt in der roten Zone. Damals hatte der spätere Heilsbringer Alex Ferguson, der am vergangenen Freitag mit alten Weggefährten in einem Restaurant auf seinen besonderen Jahrestag zurückblickte, den schwer angeschlagenen Verein übernommen. Dem Schotten gelang es seinerzeit, nach langer Nervenschlacht, die Red Devils zum Ligaverbleib zu führen.

Dasselbe lange Zittern droht dem Verein nun erneut. Das Spiel gegen Aston Villa glich einer Seifenoper – mit überbordender Dramatik und überschäumenden Emotionen. In beiden Halbzeiten legte United einen desaströsen Fehlstart hin. Nur drei Minuten und 42 Sekunden nach Anpfiff lag die Mannschaft von Trainer Michael Carrick bereits 0:2 zurück; Alysson hatte nach 59 Sekunden für Villa getroffen, Nicolas Jackson legte nach. Zu Beginn des zweiten Durchgangs dauerte es ebenfalls nur acht Minuten, bis die Gäste erneut zweimal zuschlugen. Diesmal verwandelte John McGinn in der 48. Minute einen Elfmeter, ehe der langjährige FC-Bayern-Profi Leon Goretzka fünf Minuten später nach einem Freistoß per Abstauber sein erstes Pflichtspieltor für seinen neuen Klub erzielte. Goretzka war nach langer Vereinssuche im Sommer bei Aston Villa gelandet, hatte dort wegen einer Überlastungsreaktion seines Knies zunächst pausieren müssen und etabliert sich inzwischen schrittweise im Team.

Erstes Tor für den neuen Klub: Der langjährige Bayern-Profi Leon Goretzka nach seinem Treffer zum 4:2 im Old Trafford. Foto: Allstar Picture Library Ltd/Imago

Trotz des Vorsprungs gelang es Villa in der unberechenbaren Atmosphäre nicht, das Spiel zu kontrollieren. United schlug zurück: zunächst durch Bruno Fernandes (16./Elfmeter) und den jüngst abgeworbenen Ex-Villa-Spieler Youri Tielemans, dann in der Nachspielzeit mit zwei spektakulären Last-Minute-Punches. Die eingewechselten Joshua Zirkzee (90.+2) und Patrick Dorgu (90.+6) streckten zwar nicht den gegnerischen Trainer Unai Emery zu Boden, schickten ihn aber aus dem Stadion.

Wutentbrannt über die Leistung seiner Mannschaft lief Emery unmittelbar nach dem 4:4-Ausgleich an der Seitenlinie entlang in die Katakomben, obwohl das Spiel weiterlief. Beinahe hätte Manchester United mit der letzten Aktion sogar noch gewonnen. Dies wäre nötig gewesen, um nach den vorherigen Resultaten die Abstiegszone zu verlassen.

Seit Jahren protestieren die Fans von Manchester United gegen die Besitzerfamilie Glazer. Durch die Ergebnisse der aktuellen Saison haben die Proteste noch mal neue Dynamik angenommen. Foto: Michael Regan/Getty Images

All das wirkte wie eine Einstimmung auf den für United in den nächsten Wochen bevorstehenden Abstiegskampf. Diesen machen sämtliche Attribute aus, die auch im Rahmen des Villa-Spiels zu beobachten waren – unter anderem massive Fanproteste gegen die Klubbesitzerfamilie Glazer und Minderheitseigner Jim Ratcliffe – sowie ein Trainerwechsel, der nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint. Zwar gab sich Carrick nach der Partie in einem bizarren Sky-Interview, das beinahe mehr Gegenfragen als Fragen enthielt, kämpferisch. Er werde von sich aus sicher nicht zurücktreten, betonte der ehemalige Mittelfeldspieler des Klubs, dessen Vertrag noch bis Sommer 2028 läuft. Doch die entgeisterten Gesichter der Klubverantwortlichen Omar Berrada (Geschäftsführer) und Jason Wilcox (Technischer Direktor) lassen vermuten, dass ihnen nach der jüngsten Hängepartie um Carrick die Dringlichkeit der Lage bewusst geworden ist.

Nach der Ligapause geht es für Manchester United zum Erzrivalen FC Liverpool. Dort droht der Fall auf den letzten Tabellenplatz. Die Fans des Stadtnachbarn City wittern ebenfalls schon ihre Chance: Zuletzt skandierten sie selbstironisch, United mit in die zweite Liga zu reißen.