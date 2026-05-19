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Manchester CityDer nächste melodramatische Abschied

Lesezeit: 2 Min.

Es ließ sich nicht länger geheim halten: Pep Guardiola wird Manchester City am Saisonende wohl verlassen.
Es ließ sich nicht länger geheim halten: Pep Guardiola wird Manchester City am Saisonende wohl verlassen. Oli Scarff/AFP

Barcelona, München, Manchester: Immer, wenn Pep Guardiola einen Klub verlässt, wird es emotional. Bei City vollzieht der Trainer nun einen Schritt, den er schon vor einem Jahr geplant hatte.

Von Sven Haist

Die Trainerstationen von Pep Guardiola sind geprägt von Titeln – und ebenso von komplizierten Abschieden. Sowohl bei seinem Heimatklub FC Barcelona als auch danach beim FC Bayern hatte er erkennbare Mühe, seinen eigenen Abschied mitzuteilen. Am Ende seiner insgesamt vier Jahre in Barcelona von 2008 bis 2012 geriet die Trennung zu einer monatelangen Hängepartie, ehe der Katalane kurz vor Saisonende auf einer Pressekonferenz und vor den Augen me­hrerer Spieler bedeutungsschwer erklärte, es sei „Zeit zu gehen“. Ähnlich verlief es bei den Bayern, als eine halbe Saison vor Ablauf seines bis 2016 laufenden Dreijahresvertrags bekannt wurde, dass er zu Manchester City geht. Karl-Heinz-Rummenigge, damals Vorstandsvorsitzender, sagte dazu, Guardiola habe sich für diese Entscheidung bei ihm „beinahe entschuldigt“.

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