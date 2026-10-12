Manchester City gewinnt zwar 3:0 in Liverpool, der Klub bekommt aber die volle Wucht der Kritik an seinem Finanzgebaren zu spüren. In überraschender Rolle: die Songs der Band Oasis.

Nachdem Manchester Citys Anhänger im Stadion des Erzrivalen FC Liverpool mit Anfeindungen und Schmähungen konfrontiert worden waren, schlugen sie in der Schlussphase zurück. Aus Trotz und im sicheren Gefühl, dass ihre Mannschaft vor einem prestigeträchtigen Erfolg in der Liga stand, provozierten die Citizens ihre Kontrahenten. „You’re fucking shit“, schmetterten sie – angemessen derb formuliert: „Ihr seid verdammte Versager!“