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Proteste gegen Manchester City„Ihr seid verdammte Betrüger“

Lesezeit: 4 Min.

Liverpool-Fans haben einen Oasis-Welthit umgedichtet und präsentieren ihn nun in Plakatform.
Liverpool-Fans haben einen Oasis-Welthit umgedichtet und präsentieren ihn nun in Plakatform.
Alex Pantling/Getty Images

Manchester City gewinnt zwar 3:0 in Liverpool, der Klub bekommt aber die volle Wucht der Kritik an seinem Finanzgebaren zu spüren. In überraschender Rolle: die Songs der Band Oasis.

Von Sven Haist, Liverpool

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Nachdem Manchester Citys Anhänger im Stadion des Erzrivalen FC Liverpool mit Anfeindungen und Schmähungen konfrontiert worden waren, schlugen sie in der Schlussphase zurück. Aus Trotz und im sicheren Gefühl, dass ihre Mannschaft vor einem prestigeträchtigen Erfolg in der Liga stand, provozierten die Citizens ihre Kontrahenten. „You’re fucking shit“, schmetterten sie – angemessen derb formuliert: „Ihr seid verdammte Versager!“

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SZ PlusVon Sven Haist

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